"Se o Estado não arquiva nem acusa, acuso eu", declarou José Sócrates logo no início da conferência de imprensa que marcou para o início da noite desta sexta-feira, em Lisboa. antigo primeiro-ministro deu entrada com um processo contra o Estado português, avançou a SIC Notícias. Recorde-se que José Sócrates tinha anunciado esta intenção há cerca de seis meses, o que acontece nesta sexta-feira.

Tendo apresentado a acção contra o Estado no Tribunal Administrativo de Lisboa por violação dos prazos máximos legais do inquérito da Operação Marquês, informou à Lusa fonte ligada ao processo, Sócrates fala de uma campanha "permanente e maldosa" contra si. Na conferência de imprensa, o antigo primeiro-ministro recordou que o processo se baseia em "três andamentos": o primeiro relacionado com o Grupo Lena, que considera que "não passou de um monumental embuste", o segundo com suspeitas em relação ao complexo de Vale de Lobo, que classifica como um "disparate" e, por último, novas suspeitas relacionadas com a PT, que, diz Sócrates, "comprovam a falsidade das anteriores" e são igualmente "falsas".

Ainda sobre os prazos da investigação, o antigo governante garante que "manter o inquérito aberto é uma violação escandalosa da lei e um abuso inaceitável dos poderes do Estado".

José Sócrates esteve preso preventivamente mais de nove meses e está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para acto ilícito. Dois anos após o início do inquérito, que a 20 de Novembro de 2014 produziu as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público continua sem que exista acusação ou arquivamento, estando prevista uma decisão do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) para 17 de Março.

