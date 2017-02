Portugal recebe conferência da ONU sobre envelhecimento activo

Portugal vai receber, em Setembro, uma conferência internacional da Organizção das Nações Unidas (ONU) para discutir o envelhecimento activo e os desafios que se colocam à sociedade relacionados com o aumento da esperança média de vida.

Nos dias 21 e 22 de Setembro estarão em Lisboa ministros dos 56 Estados-membros da Comissão Económica das Nações Unidas para a Região da Europa (UNECE), assim como representantes da ONU, da Comissão Europeia e da Organização Internacional do Trabalho. No encontro participarão também, a convite do ministro do Trabalho português, Vieira da Silva, os países da CPLP e representantes de comunidades portugesas de grande expressão (China, Japão, Índia e África do Sul).

O mote do encontro é o Plano de Acção de Madrid sobre o Envelhecimento, aprovado em 2002 e a estratégia regional para a sua implementação adoptada no mesmo ano. Em 2007 e em 2012 foram realizadas conferência ministeriais para rever e avaliar o plano. Em 2017, cabe a Portugal organizar o terceiro ciclo de revisão da estratégia.

No final da conferência, os ministros deverão adoptar a Declaração de Lisboa, com as linhas orientadoras de actuação dos países da UNECE para os próximos cinco anos.

