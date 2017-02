Marcelo desvaloriza ter anunciado a Fitch por antecipação

O Presidente desvalorizou o facto de se ter antecipado ao fecho dos mercados, como mandam as regras europeias, quando anunciou que a agência Fitch tinha mantido o rating de Portugal. “Os operadores já sabiam desde ontem que não havia novidade, eu limitei-me a dizer que não havia novidade”, afirmou Marcelo aos jornalistas no final do encontro com os autarcas.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a avaliação da Fitch ao início da tarde, à entrada para um almoço em casa de um casal de antigos sem-abrigo, quando a agência só divulgou a notação ao fim da tarde.

“Os operadores anteviam o que se ia passar e eu considerei que era positivo haver a expectativa. As outras duas agências também se vão pronunciar e eu desde já digo que a expectativa que tenho é que não haja um piorar do juízo em relação a Portugal e haja um compasso de espera aguardando a posição das instituições europeias”, acrescentou.

O chefe de Estado considerou ainda que os juros da dívida não são preocupantes, apesar de estarem acima dos 4%, porque tem de se levar em conta os valores da inflação. “A Alemanha divulgou os valores da inflação e é 1,5%. A conta que se tem de fazer é pegar nos juros e diminuir as taxa de inflação e comparar com os valores quando a inflação era zero, há um ano. Hoje a inflação em Portugal deve estar em 1% e tem de se diminuir isso quando se olha para os juros”, afirmou.

