Cristiano Ronaldo foi o desportista mais bem pago do mundo em 2016

O futebolista português Cristiano Ronaldo, que representa o Real Madrid, foi em 2016 o desportista mais bem pago no mundo, tendo auferido 88 milhões de dólares (cerca de 82 milhões de euros), revelou a revista Forbes, nesta quinta-feira.

De acordo com a publicação, no ano em que conquistou a Liga dos Campeões com o emblema espanhol e o Europeu com Portugal, Ronaldo recebeu 56 milhões de dólares (52 milhões de euros) em salários e 32 milhões de dólares (29,7 milhões de euros) em patrocínios.

Logo a seguir ao português aparece o argentino Lionel Messi, futebolista do FC Barcelona, com 81,4 milhões de dólares (75,6 milhões de euros), e o basquetebolista norte-americano Lebron James, dos Cleveland Cavaliers, com 77,2 milhões de dólares (71,74 milhões de euros).

O tenista suíço Roger Federer, com 67,8 milhões dólares (63 milhões de euros), e o também basquetebolista norte-americano Kevin Durant, dos Golden State Warriors, com 56,2 milhões (52,2 milhões de euros) aparecem no quarto e quinto posto, respectivamente.

Enquanto Ronaldo é o atleta com maior salário, Federer é o desportista que mais dinheiro recebe de patrocínios, com 60 milhões de dólares (55,7 milhões de euros).

As tenistas Serena Williams e Maria Sharapova são as únicas mulheres que integram a lista dos 100 atletas mais bem pagos do ano passado, surgindo no 40.º e 88.º lugar respectivamente. A norte-americana ganhou 28,9 milhões de dólares (26,8 milhões de euros), enquanto a russa ficou pelos 21,9 milhões (20,3 milhões de euros).

O golfista Jordan Spieth, de apenas 23 anos, é o atleta mais novo que aparece na lista, ocupando a nona posição com um total de 52,8 milhões de dólares (49 milhões de euros), enquanto o mais velho é também golfista e norte-americano Phil Mickelson, de 46 anos. É oitavo, com ganhos de 52,9 milhões de dólares (49,1 milhões de euros).

No campeonato das empresas desportivas, a Gestifute, do português Jorge Mendes, que representa Ronaldo e José Mourinho, entre outros, aparece no oitavo lugar com 72,7 milhões de dólares (67,5 milhões de euros) auferidos em comissões. Com 290,6 milhões de dólares (270 milhões de euros), a empresa norte-americana Creative Artists Agency encabeça a lista.

