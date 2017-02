A Arca de Noé das plantas tem uma versão digital

Já é considerado o maior herbário digital do mundo. O Projecto Arca de Noé está a ser desenvolvido pela Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov, na Rússia, e já conta, até ao momento, com mais de 501 mil exemplares de plantas secas.

Tudo começou na Primavera de 2015, quando seis membros do herbário da Universidade Estatal de Moscovo e vários voluntários digitalizaram milhares de exemplares de plantas da Europa de Leste, da Sibéria, da Crimeia, do Cáucaso, da Mongólia ou dos países de África e do Sul da Ásia. Este arquivo online para plantas tornou-se o maior da Rússia, o maior entre as colecções das universidades em todo o mundo e o sexto dentro das colecções dos centros de ciência, também a nível mundial.

Todas as imagens digitalizadas têm alta resolução e são gratuitas. O objectivo é que as plantas sejam estudadas ao pormenor, por especialistas ou por pessoas apenas interessadas na flora da Terra. “O principal objectivo é salvar, estudar e tirar benefício da diversidade biológica do nosso planeta”, disse Piotr Kamenski, coordenador científico do projecto, em comunicado da universidade. “Por outras palavras, temos vindo a trabalhar num recurso digital, que junta uma quantidade alargada de informação sobre as colecções de biologia.”

Mas o Projecto Arca de Noé não fica por aqui, este é apenas o começo. O seu coordenador científico informa que continuarão sempre a ser adicionados mais exemplares à base de dados online. “O herbário digital da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov deu agora os primeiros passos, demonstrando claramente todas as suas vantagens e dando uma perspectiva global para a análise da diversidade biológica”, afirma Piotr Kamenski.

O herbário da Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov (criada em 1755) é uma colecção de importância mundial, tendo sido mencionado pela primeira vez em 1780. Actualmente, o seu arquivo tem cerca de um milhão de exemplares. Mas está sempre a ser actualizado. Só nos últimos cinco anos foram descobertas 60 novas espécies de plantas e já foram incluídas no arquivo digital, ou melhor, na Arca de Noé digital das plantas. “O Projecto Arca de Noé é absolutamente único na Rússia e em todo o mundo”, sublinha Piotr Kamenski.

