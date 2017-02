PEV junta-se ao BE e ao PAN e anuncia proposta para despenalizar morte assistida

A novidade das pequenas (mas intensas) intervenções sobre a petição que pede a despenalização da morte assistida acabou por chegar na última linha do último discurso: a deputada Heloísa Apolónia anunciou que Os Verdes também irão apresentar em breve, tal como o Bloco de Esquerda (BE) e o Partido Animais Natureza (PAN), uma proposta própria sobre a despenalização.

PUB

A parlamentar ecologista não estabeleceu prazos, mas os outros dois partidos também não o fizeram, no entanto, como pretendem que o assunto seja resolvido ainda esta legislatura, e tendo em conta que o processo de discussão se prevê longo, tudo aponta para que as propostas sejam conhecidas ainda este ano.

Nas intervenções de quase quatro minutos, todos os partidos consideraram a matéria complexa e delicada, que exige uma discussão aprofundada e meticulosa, ouvindo todas as opiniões. Mas ficaram delineadas barreiras: BE, PAN e PEV são claramente a favor, o PCP ainda não se decidiu e não deixa antever o seu sentido de voto, o PS não tem uma posição definida mas é maioritariamente a favor – ou não seria a deputada Isabel Moreira a fazer a intervenção, no púlpito -, o PSD não concorda mas mostra alguma abertura, o CDS afirma-se frontalmente contra.

PUB

Antes, já o bloquista José Manuel Pureza fizera uma defesa veemente do que considera o direito de cada um a poder escolher a forma como quer acabar a sua vida. “A escolha de suportar o sofrimento é legítima e responsável, mas a obrigação de o suportar é uma prepotência e uma imposição totalitária”, vincou o deputado. Por isso, a despenalização é a “melhor solução para toda a gente: permite mas não obriga ninguém; pelo contrário, a penalização impede e obriga toda a gente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pureza defendeu que esta é uma questão de “liberdades pessoais” e de “direitos fundamentais”: “Saber se uma sociedade pluralista e tolerante, num Estado laico e democrático, a vida é um direito ou uma obrigação; se somos obrigados pela lei a ter que suportar um caminho de degradação física, dependência e sofrimento atroz que não desejamos e que é grotescamente contrário à vida que nos dignifica, ou viver, aos nossos próprios olhos, um fim de vida que desrespeita, que agride, que viola os valores e padrões que escolhemos ao longo da nossa existência.”

“O debate sobre a morte assistida é um debate sobre direitos humanos de quem está no fim da linha, e é um debate sobre como se morre: se com sofrimento agónico, atroz e intolerável ou, se pelo contrário, de forma digna, respeitosa, livre”, defendeu o deputado André Silva, do PAN, acrescentando que o processo de morte pode ser “pior do que morrer”. Porque, disse, “o sofrimento é uma dependência, uma indignidade, uma ausência de ser, uma falta de sentido”.

André Silva, que foi aplaudido por PS e BE, defendeu o poder que cada pessoa deve ter sobre dispor da sua vida e extremou argumentos ao considerar “inconstitucional” a forma como o Estado está a “ditar às pessoas o modo como devem gerir a sua vida”. Apontou ainda ser “extremamente moralista e paternalista dizer às pessoas que estão prestes a morrer que elas recebem cuidados tão bons que não precisam de dispor da opção da eutanásia”, salientando que os cuidados paliativos “não eliminam por completo do sofrimento de todos os doentes”.

PUB