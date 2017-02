Lei do "Brexit" passa primeira etapa no Parlamento britânico

A lei para autorizar a primeira-ministra britânica a desencadear o processo formal de negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada com 498 votos a favor e 114 contra. Entre os votos contra, estavam 47 deputados trabalhistas que furaram a disciplina de voto imposta pelo partido.

Na próxima semana, vão ser discutidas propostas de alteração ao diploma e a votação final está prevista para quarta-feira, seguindo depois o diploma para a Câmara dos Lordes.

O texto – que recebeu o nome de Lei [para a Notificação de Saída] da União Europeia – foi entregue em Westminster dois dias depois de o Supremo Tribunal ter decidido que May só pode accionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que desencadeia o processo de saída da UE, depois de obter autorização do Parlamento.

A primeira-ministra Theresa May prometeu aos líderes europeus accionar o artigo 50 até ao final de Março, e o calendário no Parlamento é assim algo apertado.

Mas a maior polémica relacionada com esta votação foi a que envolveu o Partido Trabalhista. Perante a notícia de que dezenas de deputados trabalhistas pretendiam votar contra a lei, o líder do Labour, Jeremy Corbyn, anunciou que iria impor disciplina máxima de voto a toda a bancada.

Reconheceu que para muitos deputados, eleitos por círculos maioritariamente a favor da permanência, é difícil aprovar um texto que abre caminho ao “Brexit”, mas defendeu que o partido não pode ser visto como estando a bloquear a vontade expressa pela maioria. “Temos de nos unir em torno dos assuntos mais importantes”, afirmou.

Já da parte dos conservadores, May conseguiu unidade, com apenas um voto contra entre os tories: o de Kenneth Clarke, que já tinha sido anunciado a sua intenção de se opôr ao início do processo que levará ao "Brexit".

Esta quinta-feira, a primeira-ministra vai apresentar o seu guião com os objectivos do seu governo para as negociações com a União Europeia, que deverá seguir a linha do discurso que fez há duas semanas.

