Cidadãos partilham a sopa e escolhem projecto cívico

Tudo começou há cerca de três meses, pelas mãos de um grupo de quase 50 cidadãos, de formações e perfis profissionais muito distintos, que decidiram implementar em Aveiro o movimento Soup - conceito que nasceu há seis anos em Detroit (Estados Unidos da América) e que apoia projectos com impacto na comunidade, através da modalidade de crowdfunding. Depois de vários encontros e acções de divulgação, o Aveiro Soup está prestes a ajudar “a mudar a cidade”.

PUB

Este sábado será escolhido um entre quatro projectos que pretendem ter impacto positivo na comunidade local. A votação é feita durante um repasto que tem como prato principal, como indica o próprio nome do movimento, uma sopa. No decurso do jantar, os promotores dos projectos candidatos apresentam as suas propostas e respondem às questões que venham a ser colocadas pela assistência.

Segundo foi já avançado pela organização, entre as quatro propostas que irão estar em análise estão “dois projectos de intervenção num bairro social em Aveiro para que a comunidade se ligue mais entre si e participe na transformação dos seus espaços. Um é ligado a artes performativas e ofícios, outro relacionado com os espaços verdes e de cultivo dentro do bairro”. Uma outra proposta pretende “trabalhar a comunicação e a relação com pais e outros educadores nas escolas e na comunidade”. O quarto projecto é apresentado por “uma associação de pais e uma equipa de jovens voluntários que querem combater o desperdício de bens com a comunidade aveirense”, adiantou ainda a organização.

PUB

A ouvir as apresentações vão estar mais de 250 pessoas que pagarão 5 euros pelo jantar – este é o montante mínimo, quem quiser pode entregar um valor superior. E será essa receita – ou seja, 1.500 euros no mínimo - que irá constituir o prémio final da proposta vencedora, com o objectivo de contribuir para a sua implementação. “Para além do prémio, os elementos da entidade organizadora comprometem-se a acompanhar a execução da proposta mais votada”, assegura ainda o grupo dinamizador do Aveiro Soup.

Marcelo manda mensagem de incentivo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A poucos dias de verem a iniciativa de crowdfunding atingir o seu ponto alto, os promotores do movimento aveirense não podiam estar mais satisfeitos. O jantar de sábado, que irá decorrer no Auditório das Florinhas do Vouga, em Aveiro, já conta com lotação esgotada e acaba de receber uma mensagem de incentivo muito importante. “Recebemos um e-mail da Presidência da República com uma mensagem da assessoria do professor Marcelo Rebelo de Sousa agradecendo a informação enviada e desejando as maiores felicidades para a iniciativa”, notam os organizadores, ao mesmo tempo que se congratulam com o facto de o chefe de Estado ter manifestado “interesse em conhecer os projectos vencedores”.

Motivo de regozijo é também a adesão de várias empresas da região ao movimento. O Aveiro Soup conseguiu que fossem doados os produtos necessários para o jantar - legumes e algas para a sopa, bacalhau com natas, vinho e outros produtos regionais -, bem como brindes (canecas) para serem vendidos durante o evento.

E não obstante terem ainda muito trabalho pela frente – depois de escolher o projecto vencedor, será preciso ajudar a torná-lo realidade – os organizadores do Aveiro Soup admitem que o movimento deverá ter continuidade. “Há todo o um trabalho de quase 50 pessoas, em que o mais difícil foi ‘montar a máquina, e o mais normal é que não se perca a dinâmica”, avançou ao PÚBLICO um dos responsáveis pelo grupo.

PUB