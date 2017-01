Pretenders vêm ao EDP Cool Jazz em Julho

A banda de Chrissie Hynde estará em Portugal com o novo álbum Alone no EDP Cool Jazz, o festival que decorre em Jullho em Oeiras. No dia 19, o grupo de Don’t Get Me Wrong actuará no Parque dos Poetas.

O cartaz da 14.ª edição do festival conta já com Maceo Parker e Jamie Cullum como nomes confirmados para actuar nos dias 20 e 29 de Julho, respectivamente.

Os Pretenders já passaram algumas vezes por Portugal, tendo actuado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e em Vilar de Mouros em 1999.

