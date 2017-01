Fillon foi interrogado durante seis horas para "estabelecer a verdade" sobre emprego da mulher

O candidato da direita às presidenciais francesas, François Fillon, confirmou que foi ouvido, juntamente com a mulher, pelas autoridades, esta segunda-feira, no âmbito da investigação sobre o alegado emprego fictício de Penelope Fillon.

Depois de um interrogatório que durou seis horas, os republicanos gauleses sublinham, num breve comunicado, que ambos providenciaram “um contributo útil para o estabelecimento da verdade, a fim de estabelecer o trabalho realizado pela senhora Fillon”, cita a Europe 1.

Penelope Fillon foi assistente parlamentar do marido entre 1998 e 2002, recebendo um ordenado bruto de 3900 euros, e de novo seis meses em 2012, com um salário de 4600 euros. Entre 2002 e 2007, enquanto Fillon foi ministro, a mulher foi assistente do deputado que a substituiu, mas com um salário superior: de 7900 euros brutos. Nos cálculos do semanário, Penelope Fillon recebeu cerca de 500 mil euros (brutos) do erário público francês. Devido a esta situação François Fillon está a ser investigado pelo Tribunal Central de Luta contra as Infracções Financeiras e Fiscais por uso inapropriado de fundos públicos e por ter escondido esse uso.

Na semana passada, o candidato presidencial afirmou que iria desistir das eleições se for indiciado na investigação em curso. No entanto, disse que não existe “nenhuma dúvida” sobre a legalidade e a realidade do emprego que considera “perfeitamente transparente”.

