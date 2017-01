A primeira imagem de Ocean's Eight, agora só com mulheres

Mais um franchise cinematográfico, desta feita no campo dos heist movies – Ocean's Eight é o regresso das histórias fundadas por George Clooney, Brad Pitt e companhia, mas desta feita com actrizes de topo como protagonistas. A primeira imagem, sem grande acção, já foi divulgada pela Warner.

Estão numa carruagem do metro de Nova Iorque e sem potencial para grandes leituras adicionais: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sarah Paulson e Awkwafina serão as protagonistas de um filme passado na cidade e que se estreia no Verão de 2018. As informações adicionais do estúdio confirmam que Debbie Ocean, a cabecilha que assim sucede a Clooney, está a juntar um grupo de ladras para aproveitar a gala do Met, onde se reúnem figuras da moda e de Hollywood com os figurinos e as jóias mais reluzentes de cada temporada.

O filme será realizado por Gary Ross (Seabiscuit, Jogos da Fome) e tem entre os produtores Steven Soderbergh, realizador dos três filmes originais. Essa trilogia (2001, 2004, 2007) rendeu mais de um milhão de dólares em receitas de bilheteira em todo o mundo.

A imagem foi também divulgada através do Twitter por Rihanna, que volta ao cinema depois de papéis em Isto é o fim! ou Battleship: Batalha Naval. Matt Damon retomará o seu papel nos filmes originais e celebridades como Kim Kardashian e James Corden têm também uma participação no filme.

