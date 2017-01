Bernardo Silva não deixou o Mónaco cair em Paris, Ronaldo volta a marcar

Com uma exibição personalizada, o Mónaco de Leonardo Jardim deu mais um importante passo para garantir o título francês, troféu que não alcançou neste século. Em Paris, contra o todo-poderoso PSG, os monegascos viram-se em desvantagem aos 81’, mas um golo de Bernardo Silva deu justiça ao resultado: 1-1. Em Espanha, o Barcelona empatou frente ao Betis num jogo polémico e o Real Madrid, com um golo de Cristiano Ronaldo, aproveitou para reforçar a liderança.

PUB

A noite foi de estreia para Gonçalo Guedes, que entrou aos 87’, mas as luzes de Paris brilharam para Leonardo Jardim e Bernardo Silva. No jogo grande da 22.ª jornada do campeonato francês, o Mónaco viajou até à capital francesa para defender a liderança e conseguiu-o. Apesar de repartir o comando com o Nice, os monegascos deixaram claro no Parque dos Príncipes que têm argumentos para levar o título para o Principado, algo que não acontece desde 1999-2000. Num jogo equilibrado em que o Mónaco nunca abdicou de atacar, Cavani colocou de penálti o PSG a vencer, mas a classe de Bernardo Silva não deixou que Jardim caísse: com um remate de fora da área aos 92’, o ex-benfiquista fez o 1-1 final.

Em Espanha, o dia começou com um polémico empate do Barcelona em Sevilha. Aos 76’, um minuto depois de o Betis se colocar em vantagem, um remate de Aleix Vidal entrou claramente na baliza, mas o golo não foi validado. O empate, no entanto, acabaria por chegar já perto do final, com Luis Suarez, assistido por Messi, a fazer o golo que garantiu um ponto aos catalães. O deslize do Barcelona foi aproveitado pelo Real Madrid, que venceu de forma clara a Real Sociedad. No Santiago Bernabéu, Ronaldo assistiu para o primeiro (golo de Kovacic) e fez o segundo dos madridistas. Morata, aos 82’, fechou a contagem do marcador em 3-0.

PUB

Três dias depois de se apurar para a final da Taça da Liga, José Mourinho poupou a grande maioria dos habituais titulares, mas não teve problemas para conseguir a qualificação para os “oitavos” da Taça de Inglaterra. Em Old Trafford, o United derrotou de forma clara o Wigan (4-0), antepenúltimo classificado da Championship, o segundo escalão do futebol inglês, e Joel Pereira, guarda-redes que começou a temporada no Belenenses, entrou aos 80 minutos.

Sorte diferente teve Marco Silva. O Hull City foi afastado pelo Fulham, ao perder por 4-1 no estádio da equipa que alinha no segundo escalão. O ex-portista Evandro marcou o único golo da equipa liderada pelo treinador português e Markovic foi titular.

Para não variar, em Itália, a Juventus perfila-se como o mais provável campeão. O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões teve uma deslocação tranquila a Sassuolo — 2-0, com golos de Higuaín e Khedira nos primeiros 25 minutos — e aproveitou o deslize da AS Roma: derrota por 3-2 em Génova, frente à Sampdoria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Fiorentina, de Paulo Sousa, não foi capaz de segurar a vitória e permitiu que o Génova fizesse o golo do empate (3-3) aos 86’. Uma das figuras da partida foi o ex-benfiquista Taarabt. O marroquino entrou aos 32’ e fez as assistências para o primeiro e segundo golo do Génova.

Na Alemanha, a luta pela conquista do campeonato já é uma miragem para o Borussia Dortmund. O rival do Benfica na Liga dos Campeões colocou-se na frente do marcador em Mainz aos 3’ (golo de Reus), mas deixou-se empatar aos 83’ e já está a 14 pontos do líder Bayern Munique.

Na Taça das Nações africanas, o Gana e o Egipto juntaram-se ao Burkina Faso e aos Camarões nas meias-finais. Ontem, com golos dos irmãos Ayew (Jordan e André), os ganeses eliminaram o Congo (2-1), enquanto na outra partida do dia foi preciso esperar até ao minuto 88 para que tudo ficasse resolvido: Mahmoud Kahraba fez o golo que apurou o Egipto contra Marrocos. Nas meias-finais, os egípcios vão defrontar o Burkina Faso de Paulo Duarte, enquanto o Gana medirá forças com os Camarões.

PUB