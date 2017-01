Inspector da PJ desvia mais de 50 mil euros em investigação a José Veiga

Um inspector da Unidade Nacional de Combate à Corrupção é acusado pelo Ministério Público de ter desviado um maço de notas, durante buscas ao ex-dirigente do Benfica José Veiga, avança esta sexta-feira o Jornal de Notícias.

O caso de desvio de dinheiro ocorreu no âmbito da operação Rota do Atlântico, que investiga José Veiga num alegado esquema de pagamento de luvas em negócios internacionais de petróleo em África.

Emanuel Sérgio Briosa, de 40 anos, está em prisão preventiva em Évora, para responder a um crime de peculato, punível com pena de prisão até oito anos.

A 3 de Fevereiro, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção organizou buscas para reunir provas na operação Rota do Atlântico, ainda em investigação. Numa das moradias, em Cascais, foram encontrados milhões de euros e dólares.

Briosa, um dos inspectores, acreditou na origem ilícita do dinheiro e colocou um maço de notas no bolso. Mas uma denúncia anónima chegou à Polícia Judiciária e foi aberto um inquérito. O inspector confessou o desvio, no valor de 50 a 60 mil euros.

De acordo com o JN, o inspector estaria a passar por dificuldades económicas e já tinha pedido empréstimos aos colegas.

