“Novo” Mercado de Arroios, em Lisboa, tem novas lojas e animação todos os meses

Dois anos e cerca de um milhão de euros depois, o Mercado de Arroios é, este sábado, apresentado à freguesia de cara lavada. Os postos de venda foram remodelados, o pavimento substituído e o interior pintado. Há uma nova rede de águas e melhorias na mobilidade (rampas e novos elevadores). O final desta requalificação acontece no ano em que se celebra o 75º aniversário da construção do mercado, classificado nos anos 80 como edifício com interesse cultural.

Para além de abrir as portas a um espaço renovado, o Mercado de Arroios inaugura "uma nova dinâmica", que, nas palavras da presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, adapta o mercado “às exigências dos novos tempos”. Há um espaço para eventos, um “espaço criança” e 20 novas lojas, entre as quais restaurantes, tabacarias e um espaço da associação Pão-a-Pão. Em breve, a autarquia abre concurso para comerciantes que queiram uma banca no mercado.

Haverá ainda uma programação mensal, com circo, visitas guiadas, feiras temáticas e “histórias da vizinhança”, adiantou a presidente da junta desta freguesia lisboeta. A agenda de animação, feita em parceria com a Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa, pretende tornar o mercado num “local para diferentes actividades e com vida”, acrescentou a autarca.

Outra novidade é o sistema de contagem de visitantes do mercado, em fase de instalação, semelhante ao que já existe no Mercado 31 de Janeiro e está a ser instalado nos restantes mercados de Lisboa.

Está ainda a ser estudada a criação de uma estufa hidropónica (de cultivo de plantas fora da terra, com água e nutrientes) na cobertura do Mercado de Arroios. Ainda não há data para a instalação desta estufa a que, para além do cultivo, vão estar associadas actividades para “educação das crianças sobre a alimentação”, referiu Margarida Martins, com a espectativa de que este seja o primeiro mercado hidropónico do mundo.

Também este sábado é oficialmente apresentada a marca “Mercados Lisboa” que, por iniciativa da Câmara de Lisboa, pretende unir sob o mesmo símbolo os mercados da capital. A apresentação acontece a partir das 10h no Mercado de Arroios, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, do vice-presidente, Duarte Cordeiro e da presidente da Junta de Freguesia.

O mercado está aberto este sábado e domingo, entre as 9h e as 15h, com uma feira de artesanato e produtos tradicionais portugueses, no âmbito da iniciativa da Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa “Artes e Manhas Portuguesas”.

