Espanha é o país convidado do Festival Terras Sem Sombra deste ano

O programa do Festival Terras Sem Sombra deste ano, que se realiza de 11 de Fevereiro a 1 de Julho e destaca Espanha como país convidado, prevê oito concertos e inclui também uma vertente sobre biodiversidade e, pela primeira vez, visitas guiadas a espaços monumentais. O mote desta 13.ª edição, apresentada esta quinta-feira em conferência de imprensa, é Do Espiritual na Arte. Identidades e Práticas Musicais na Europa dos Séculos XVI-XX.

A abertura será a 11 de Fevereiro, em Almodôvar, com a Accademia del Piacere, de Sevilha, sob a direcção musical de Fahmi Alqhai (viola da gamba), com o "cantor" Arcangel.

Uma semana antes, a 2 de fevereiro, o festival é apresentado em Sevilha, no Sul de Espanha, no âmbito de uma aproximação ao público espanhol, assíduo deste certame que entra na sua 13.ª edição. No ano passado, o Terras Sem Sombra teve uma apresentação em Madrid, tendo-se "estabelecido uma série de olhares de cumplicidade", como afirmou à Lusa Juan Ángel Vela del Campo, que renova o mandato como director artístico. O país convidado então foi o Brasil.

Relativamente a Espanha, de onde vêm vários nomes como a cantaora Esperanza Fernández, que actua a 6 de Maio em Serpa, Juan Ángel justificou a escolha "por considerações geográficas e culturais, além de afectivas": "Na realidade, trata-se de estabelecer um diálogo, chamemos-lhe ibérico. Um lirismo comum, segundo gosta de realçar o par formado pela meio-soprano estremenha Elena Gragera e o pianista catalão Anton Cardo, que encherão de textos e músicas familiares o seu recital hispano-português em Ferreira do Alentejo", disse. Os dois actuam no dia 27 de Maio na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, num concerto intitulado Uma Herança Comum: Aspectos do Lirismo em Portugal e Espanha.

Outra participação espanhola é a do flamenco, "na sua dimensão mais pura, que chega pela cantaora cigana Esperanza Fernandez, acompanhada pelo grande guitarrista granadino Miguel Angel Cortes". O espectáculo Um Evangelho Meridional terá lugar a 6 de Maio, na igreja do Mosteiro de Nossa Senhora da Consolação, em Serpa. Será preenchido por "temas profundamente religiosos como o Agnus Dei, o Kyrie ou o Cordero de Dios, em ritmos de soleá, petenera ou siguriya, respectivamente, que vão alternar com outros inspirados pelo escritor José Saramago, a quem a cantaora sevilhana do bairro de Triana dedicou um disco intitulado Mi Voz en tu Palabra", adiantou o responsável.

A participação espanhola no certame inclui ainda o Ensemble ]W[, que reúne "um conjunto de músicos de primeira fila da Orquestra do Festival de Lucerna, reforçados para esta apresentação pelo pianista Enrique Bagaria". Irão interpretar dois quintetos para oboé, clarinete, trompa, fagote e piano de Mozart e Beethoven, num concerto a ter lugar a 3 de Junho na Igreja de São Salvador, em Sines.

Desta edição do Terras Sem Sombra constarão ainda o concerto De Beata Virgine Maria: Música Portuguesa de Invocação Mariana pelos portugueses Polyphõnos, sob a direcção de José Bruto da Costa (Igreja de Santa Maria, Odemira, a 4 de Março), O Castelo de Barba-Azul, de Béla Bártok, pelo tenor Antal Cseh e pela meio-soprano Apollónia Szolnoki (Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição, Castro Verde, a 8 de Abril) e, a terminar o festival, a 17 de Junho na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, em Beja, o programa Caminho, Verdade e Vida: Motetes e Prelúdios Corais, de Johann Sebastian Bach, pelo Coro Gulbenkian, sob a direcção de Michel Corboz, e com a participação dos solitas Fernando Miguel Jalôto (órgão), Sofia Diniz (viola da gamba) e Marta Vicente (contrabaixo barroco).

As visitas orientadas a monumentos antecederão cada um dos concertos, que se realizam em oito concelhos da região. "Muitos dos monumentos que se irão visitar não estão habitualmente abertos ao público. Entre outros, refira-se o Palácio dos Marqueses de Ficalho, em Serpa, ainda moradia da família", disse à Lusa fonte da organização.

Em Almodôvar, onde se fará a abertura do Terras Sem Sombra, a proposta é uma visita ao Convento de Nossa Senhora da Conceição, fundado em 1680, que pertenceu à Ordem Terceira de S. Francisco. Em Odemira, a 4 de Março, a visita será à Igreja da Misericórdia; ainda em Março, no dia 25, em Santiago do Cacém, abrem-se as portas do Palácio dos Condes de Bracial, no centro da cidade. Em abril, no dia 8, visitar-se-á, em Castro Verde, a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, também conhecida por Igreja das Chagas do Salvador devido à lenda que atribui a sua fundação original a Afonso Henriques, no local onde se situaria a morada do ermitão que anunciou ao rei a aparição de Cristo, prometendo-lhe a vitória na Batalha de Ourique.

Em Maio estão previstas visitas ao Palácio dos Marqueses de Ficalho, em Serpa, no dia 6, e à Capela do Calvário, em Ferreira do Alentejo, no dia 27. Em Junho realizam-se as duas últimas visitas, respectivamente à Ermida de S. Bartolomeu, em Sines, no dia 3, e ao Colégio de São Francisco Xavier, em Beja.

"A par da formação de públicos, o Terras Sem Sombra tem como principal meta a descentralização cultural e irradiação do Alentejo, a valorização dos recursos naturais e a promoção dos produtos regionais", disse à Lusa Sara Fonseca, da associação Portas do Património, que organiza o festival em parceria com a Diocese de Beja.

Os concertos e todas as restantes actividades são de entrada gratuita.

