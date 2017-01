Incêndio no Reino Unido provoca morte de português, mulher e filho

Um homem português, a sua mulher e o filho do casal morreram num incêndio em Surrey, no Reino Unido, de acordo com uma fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O homem, Tiago Nunes, de 31 anos e o filho, também chamado Tiago, de 6 anos eram portugueses; a mulher, Adriana Herrera Nunes era de nacionalidade chilena. Num comunicado divulgado pela polícia de Surrey é dito que os serviços de emergência de Surrey foram chamados às 11h da manhã de terça-feira a uma propriedade em Reigate, onde moravam as vítimas.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas mas a Polícia de Surrey e os Serviços de Incêndio e Salvamento estão agora, em conjunto, a investigar a origem do acidente. “Só saberemos as causas do incêndio quando recebermos o relatório policial”, diz a fonte das Comunidades Portuguesas ao PÚBLICO, adiantando que a família se encontrava no Reino Unido desde 2001. Segundo uma fonte do Consulado português em Londres o adulto português estava registado no Consulado.

A área afectada pelo incêndio está a ser protegia pela polícia local que, em comunicado, diz que a residência apresenta “graves danos” provocados pelo fogo. A casa em que a família vivia fazia parte de uma quinta onde Tiago Nunes trabalhava como jardineiro.

A casa estava suficientemente afastada de outras residências para que ninguém tivesse dado pelo sucedido até à manhã de terça-feira, altura em que os colegas de trabalho estranharam a ausência do português, natural de Paços de Ferreira. O filho do casal frequentava a escola primária de North Downs.

