Grécia acusa Portugal de discriminar refugiados

O ministro grego das Migrações acusa Portugal de discriminação de refugiados, pelo facto de o país ter pedido para receber refugiados da comunidade yazidi.

“Um Governo não pode discriminar tendo em conta a raça”, disse o ministro grego numa declaração à agência Associated Press, no âmbito de uma reportagem que será publicada nesta quarta-feira e que a agência começou a promover na terça-feira no Twitter.

Coming Wednesday: Greece rejects resettlement offer for Yazidi refugees, say singling out the persecuted minority is discriminatory. pic.twitter.com/OUGjwlUTU5 — The Associated Press (@AP) January 24, 2017

Esta posição do Governo grego surge numa altura em que o ministro-Adjunto Eduardo Cabrita anunciou que Portugal vai acolher 30 pessoas da comunidade yazidi nas próximas semanas.

A posição do Governo grego já mereceu a contestação da eurodeputada Ana Gomes. “Infelizmente esta atitude do Governo grego não é nova”, disse Ana Gomes à TSF. “Não entendo esta actuação das autoridades gregas. É contrária aos seus próprios interesses”.

Os yazidi são uma comunidade étnico-religiosa que tem sido alvo de perseguições e massacres por parte dos terroristas do Daesh, como parte de uma campanha para retirar do Iraque e da Síria todas as influências não muçulmanas.

