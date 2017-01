Presidente do México está a “considerar” cancelamento da visita aos EUA

Na próxima semana está prevista uma visita do Presidente do México, Enrique Peña Nieto, aos EUA, mas o líder mexicano está a “considerar” cancelar essa deslocação, depois de Donald Trump ter assinado o decreto presidencial para a construção do muro entre os dois países, noticia a Associated Press citando uma fonte oficial.

Peña Nieto tem sido alvo de intensas críticas e pressão pela abordagem em relação ao agora Presidente dos EUA e às considerações e promessas que Trump tem feito em torno do México.

A fonte ouvida pela AP, que falou sob a condição de anonimato, apenas revelou que o Presidente do México está a “considerar” cancelar a viagem marcada para o próximo dia 31 de Janeiro.

