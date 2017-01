Egipto completa lote de apurados para os quartos-de-final da CAN

A fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN) chegou ao fim com o Egipto a garantir a derradeira vaga nos quartos-de-final da competição. Os “faraós” venceram o Gana, na última jornada do Grupo D, graças a um golo de Mohamed Salah. E, com sete pontos, arrebataram o primeiro lugar da classificação aos ganeses, que já tinham a qualificação assegurada após somarem seis pontos nas duas primeiras jornadas.

No outro jogo do Grupo D, Uganda e Mali empataram 1-1. Os malianos terminaram a fase de grupos com dois pontos, mais um do que os ugandeses, últimos classificados.

Com o apuramento de Egipto e Gana definidos todos os encontros dos quartos-de-final da CAN 2017, que decorre no Gabão. Os egípcios vão defrontar Marrocos, segundo classificado do Grupo C, enquanto o adversário da selecção ganesa será a RD Congo, vencedora do agrupamento.

O Burkina Faso, orientado pelo português Paulo Duarte, disputa um lugar nas meias-finais da CAN com a Tunísia. Os quartos-de-final ficam completos com o Senegal-Camarões. Os jogos dos quartos-de-final disputam-se no sábado e domingo.

Quartos-de-final da CAN

Burkina Faso-Tunísia, sábado às 16h

Senegal-Camarões, sábado às 19h

RD Congo-Gana, domingo às 16h

Egipto-Marrocos, domingo às 19h

