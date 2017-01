Morreu Mary Tyler Moore, a comediante que levou a mulher moderna para a TV

A actriz Mary Tyler Moore, de 80 anos de idade, morreu esta terça-feira, depois de ter sido internada no hospital de Greenwich, devido a um episódio cardiopulmonar provocado por uma pneumonia, dá conta o New York Times citando um comunicado de um representante da família. Moore sofreu, durante grande parte da vida, de diabetes do tipo 1 e em 2011 foi submetida a uma cirurgia no cérebro para retirar um tumor benigno aí alojado.

A actriz e comediante iniciou o caminho do estrelato televisivo nos anos 60 e 70, em programas como The Dick Van Dyke Show, entre 1961 e 1966, onde interpretava o papel de uma antiga dançarina que se torna dona de casa e mãe, ou The Mary Tyler Moore Show, onde representou uma mulher solteira na casa dos trinta e que faz carreira numa produtora. Ao todo, venceu sete Emmys e recebeu a nomeação para um Óscar pelo seu papel no filme Gente Vulgar realizado por Robert Redford.

Apesar disso, o legado de Moore como uma das melhores actrizes de comédia da televisão americana ficou intimamente ligado às duas das mais populares sitcoms de sempre. Depois de The Dick Van Dyke Show, Moore fez algumas participações em filmes de Hollywood, tais como Millie, Rapariga Moderna (1967) ou Change of Habit (1969), contracenando com Elvis Presley. Depois, em 1970, a CBS lançou no ar o programa As Solteironas, que durou sete anos, e, pela primeira vez, os americanos puderam ver nos ecrãs a vida de uma mulher bem-sucedida na carreira e solteira. Retractando a mulher moderna, Moore ganhou a partir daqui o seu espaço na luta feminista, tendo sido considerada, juntamento com a série, um dos símbolos dos direitos das mulheres. Foi nomeada para o Emmy de melhor actriz em todos os sete anos em que a série esteve no ar, arrecadando três deles.

Foto Wikipedia Commons

Nasceu em Brooklyn, em Nova Iorque, em Dezembro 1936, mas viveu com os pais em Queens e Los Angeles. O pai era funcionário numa empresa que prestava serviços públicos e tentou, durante toda a vida, colocar em prática as suas aspirações empresariais, mas sem sucesso. O alcoolismo da mãe pode ter influenciado os seus próprios problemas com o álcool, levando mesmo ao seu internamento, no início dos anos 80, num centro de reabilitação na Califórnia.

Casou-se três vezes. O primeiro matrimónio, com Richard Meeker, com quem teve o seu único filho, terminou em 1961. No ano seguinte voltou a casar, desta vez com Grant Dicker, produtor televisivo e que mais tarde se tornou presidente da NBC. O fim da relação deu-se em 1980 na sequência do momento mais difícil da vida de Mary Tyler Moore. O filho, Richard Meeker Jr., alvejou-se acidentalmente tendo morrido dos ferimentos em 1980. Em 1983 casou-se pela terceira vez, com o cardiologista Robert Levine.

