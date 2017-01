Real Madrid retira a cruz de Cristo do seu símbolo nos países do golfo árabe

A Marka, grupo dos Emirados Árabes Unidos que garantiu os direitos para “produzir, distribuir e vender os produtos do Real Madrid” nos países do golfo árabe anunciou nesta terça-feira, em comunicado, que o símbolo do clube espanhol será alterado nos artigos que vai produzir e não incluirá a cruz de Cristo.

Em declarações à Reuters, Khaled al-Mheiri, vice-presidente da Marka, alegou “sensibilidades culturais” para esta decisão. “Temos que ser sensíveis em partes do golfo árabe que são sensíveis a produtos com a cruz”, justificou o empresário, que é proprietário de um café do Real Madrid no Dubai.

Esta não é a primeira vez que o Real Madrid altera o seu símbolo em países árabes. Em 2014, os madridistas já tinham retirado a cruz de Cristo nos produtos utilizados pelo National Bank of Abu Dhabi, patrocinador da equipa da capital espanhola.

