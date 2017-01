Lista completa das nomeações para os Óscares 2017

Melhor filme

O Primeiro Encontro

O Herói de Hackswaw Ridge

Elementos Secretos

Lion, a Longa Estrada para Casa

Moonlight

Vedações

Hell or Hight Water - Custe o que custar!

La La Land: Melodia de Amor

Manchester by the Sea

Melhor actor principal

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (O Herói de Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land: Melodia de Amor)

Viggo Mortensen (Capitão Fantástico)

Denzel Washington (Vedações)

Melhor actriz

Isabelle Huppert (Ela)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land: Melodia de Amor)

Meryl Streep (Florence, uma Diva Fora de Tom)

Melhor actor secundário

Mahersahala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water - Custe o que Custar!)

Lucas Hedges (Manchester By Sea)

Dev Patel (Lion, a Longa Estrada para Casa)

Michael Shannon (Animais Nocturnos)

Melhor actriz secundária

Viola Davis (Vedações)

Naomi Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion, a Longa Estrada para Casa)

Octavia Spencer (Elementos Secretos)

Michelle Williams (Manchester by the Sea)

Melhor realizador

Dennis Villeneuve (O Primeiro Encontro)

Mel Gibson (O Herói de Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land: Melodia de Amor)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Melhor curta-metragem

Enmemis Intériurs – Sélim Azzazi

La Femme et le TGV – Timo Von Gunten e Giacun Caduff

Silent Nights – Aske Bang e Kim Magnusson

Sing – Kristof Deák e Anna Udvardy

Timecode – Juanjo Giménez

Melhor filme de animação

Kubo e as Duas Cordas (Travis Knight and Arianne Sutner)

Vaiana (John Musker, Ron Clements e Osnat Shurer)

Ma vie de courgette (Claude Barras e Max Karli)

A Tartaruga Vermelha (Michael Dudok de Wit e Toshio Suzuki)

Zootrópolis (Byron Howard, Rich Moore e Clark Spencer)

Melhor curta-metragem de animação

Blind Vaysha (Theodore Ushev)

Borrowed Time (Andrew Coats e Lou Hamou-Lhadj)

Pear Cider and Cigarrettes (Robert Valley e Cara Speller)

Pearl (Patrick Osborne)

Piper (Alan Barillaro e Marc Sondheimer)

Melhor fotografia

O Primeiro Encontro – Bradford Young

La La Land: Melodia de Amor – Linus Sandgren

Lion, a Longa Estrada para Casa – Greig Fraser

Moonlight – James Laxton

Silêncio – Rodrigo Prieto

Melhor filme em língua estrangeira

Under sandet (Dinamarca)

En man som heter Ove (Suécia)

The Salesman (Irão)

Tanna (Austrália)

Toni Erdmann (Alemanha)

Melhor argumento original

Hell or High Water - Custe o que Custar! (Taylor Sheridan)

La La Land: Melodia de Amor (Damien Chazelle)

A Lagosta (Yorgos Lahthimos e Efthemis Filippou)

Manchester By the Sea (Kenneth Lonergan)

Mulheres do Século XX (Mike Mills)

Melhor argumento adaptado

O Primeiro Encontro (Eric Heisserer)

Vedações (August Wilson)

Elementos Secretos (Allison Schroeder e Theodore Melfi)

Lion, a Longa Estrada para Casa (Luke Davis)

Moonlight (Barry Jenkins e Tarell Alvin McCraney)

Melhor documentário

Fogo no Mar (Gianfranco Rosi e Donatella Palermo)

I am Not Your Negro (Raoul Peck, Rémi Greletty e Hébert Peck)

Life, Animated (Roger Ross Williams e Julie Goldman)

O. J.: Made in America (Ezra Edelman e Caroline Waterflow)

13th (Ava DuVernay, Spencer Averick e Howard Barish)

Melhor documentário de curta-metragem

Extremis (Dan Krauss)

4.1 Miles (Daphne Matziaraki)

Joe’s Violin (Kahane Cooperman e Raphaela Neihausen)

Watani: My Homeland (Marcel Mettelsiefen e Stephen Ellis)

The White Helmets (Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara)

Melhor guarda-roupa

Joanna Johnson (Aliados)

Collen Atwood (Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los)

Consolata Boyle (Florence, uma Diva Fora de Tom)

Mary Zophres (La La Land: Melodia do Amor)

Madeline Fontaine (Jackie)

Melhores efeitos especiais

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo (Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington e Burt Dalton)

Doutor Estranho (Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vicent Cirelli e Paul Corbould)

O Livro da Selva (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones e Dan Lemmon)

Kubo e as Duas Cordas (Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean e Brad Schiff)

Rogue One (John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel e Neil Corbould)

Melhor montagem

O Primeiro Encontro (Joe Walker)

O Herói de Hacksaw Ridge (John Gilbert)

Hell or High Water - Custe o que Custar! (Jake Roberts)

La La Land: Melodia de Amor (Tom Cross)

Moonlight (Nat Sander e Joi McMillon)

Melhor caracterização

En man som heter Ove (Eva von Bahr e Love Larson)

Start Trek Beyond: Além do Universo (Joen Harlow e Richard Alonzo)

Esquadrão Suicida (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Cristopher Nelson)

Melhor canção original

Audition (The Fools Who Dream) (Filme: La La Land, música de Justin Hurwitz, letra de Benj Pasek e Justin Paul)

Can’t Stop the Feeling (Filme: Trolls, música e letra de Justin Timberlake, Max Martin e Karl Johan Schuster)

City of Stars (Filme: La La Land, música de Justin Hurwitz e letra de Benj Pasek e Justin Paul)

The Empty Chair (Filme: Jim: The James Foley Story, música e letra de J. Ralph e Sting)

How Far I’ll Go (Filme: Moana, música e letra de Lin-Manuel Miranda)

Melhor direcção artística

O Primeiro Encontro (Patrice Vermette, Paul Hotte)

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los (Stuart Craig, Anna Pinnock)

Salvé, César! (Jess Gonchor, Nancy Haigh)

La La Land: Melodia de Amor (David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco)

Passageiros (Guy Hendrix Dyas, Gene Serdena)

Melhor banda sonora

Jackie - Mica Levi

La La Land: Melodia de Amor - Justin Hurwitz

Lion, a Longa Estrada para Casa - Dustin O'Hallorab e Hauscheka

Moonlight - Nicholas Brittel

Passageiros - Thomas Newman

Melhor montagem de som

O Primeiro Encontro (Sylvain Bellemare)

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo (Wylie Stateman e Renéé Tondelli)

O Herói de Hacksaw Ridge (Robert Mackenzie e Andy Wright)

La La Land: Melodia de Amor (Ai-Ling Lee e Mildred Iatrou Morgan)

Sully (Alan Robert Murray e Bub Asman)

Melhor mistura de som

O Primeiro Encontro (Bernard Gariépy Strobl e Claude La Haye)

O Herói de Hacksaw Ridge (Kevin O’Connel, Andy Wright, Robert MacKenzie e Peter Grace)

La La Land: Melodia de Amor (Andy Nelson, Ai-Ling Lee e Steve A. Morrow)

Rogue One (David Parker, Cristopher Scarabosio e Stuart Wilson)

13 horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (Greg P. Russel, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush e Mac Ruth)

