O novo episódio de Star Wars já tem título

O texto é breve – três curtos parágrafos – e diz apenas que os fãs de Star Wars merecem ser os primeiros a saber o título do próximo episódio da saga porque são os melhores “desta ou de qualquer outra galáxia”. Posto isto aqui vai: Star Wars: The Last Jedi vai seguir de perto o que acontece a Luke Skywalker (Mark Hamil), que aparece por breves instantes no último filme (cronologicamente falando, história à parte), O Despertar da Força.

The Last Jedi será escrito e dirigido por Rian Johnson, tendo por produtores Kathleen Kennedy e Ram Bergman. A sua estreia está prevista para 15 de Dezembro de 2017 e será o oitavo capítulo da saga central – 2016 teve Rogue One, que conta uma história no mesmo universo, mas lateral à história principal.

Desde que a Disney comprou Star Wars ao seu criador original, George Lucas, a ideia é ter um Star Wars por ano. Em 2018, teremos um filme ainda sem título a contar as aventuras do jovem Han Solo, que será realizado por Phil Lord e Chris Miller, e, em 2019, teremos o Episódio IX, o último capítulo da terceira trilogia, que será realizado por Colin Trevorrow. Em 2020, haverá mais filme fora da continuidade, do qual ainda pouco se sabe.

