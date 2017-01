Catarina Sobral e Yara Kono ganham prémios de ilustração na Coreia do Sul

As ilustradoras Catarina Sobral (Coimbra, 1985) e Yara Kono (S.Paulo, 1972) estão entre os premiados do Nami Concours 2017, o concurso internacional de livro ilustrado da ilha de Nami, na Coreia do Sul, revelou a organização.

Catarina Sobral venceu o prémio Green Island, no valor de 1800 euros, com o livro A Sereia e os Gigantes, editado em 2015 pela Orfeu Negro, enquanto Yara Kono, que vive em Portugal há 15 anos, conquistou o Purple Island, sem prémio monetário, com o álbum ilustrado Imagem, a partir de um poema de Arnaldo Antunes e que saiu com o selo da Planeta Tangerina.

O Nami Concours distingue autores de todo o mundo pelo trabalho visual em álbum ilustrado e foi atribuído pela primeira vez em 2013, no âmbito do Nambook Festival, um festival internacional bienal dedicado à ilustração e aos livros para crianças.

Nesta terceira edição do prémio Nami Concours, além de Catarina Sobral e Yara Kono - convidadas da próxima edição do festival - foram ainda atribuídas menções honrosas às ilustradoras Anabela Dias e Fatinha Ramos.

A exposição com as obras dos premiados inaugura a 1 de Maio na pequena ilha de Nami, a cerca de 60 quilómetros de Seul.

Tanto Catarina Sobral como Yara Kono são duas autoras premiadas da ilustração portuguesa para crianças, em Portugal e no estrangeiro, e com várias obras publicadas em difrentes línguas. Além de A Sereia e os Gigantes, Catarina Sobral já publicou em coreano os livros O Meu Avô e A Casa que Voou, com texto de Davide Cali. Na Coreia do Sul, Yara Kono já publicou títulos como Uma Onda Pequenina, escrito por Isabel Minhós Martins, e A Ilha, com texto de João Gomes de Abreu.

