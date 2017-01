GNR deteve 31 pessoas por condução sob efeito do álcool

A GNR deteve 36 pessoas em flagrante delito, entre sábado e domingo, destacando-se 31 por condução sob o efeito do álcool.

Em comunicado, a GNR adianta que, entre as 20h de sábado e as 8h de domingo, apreendeu 178 doses de haxixe e deteve 36 pessoas, com destaque para 31 por conduzirem sob o efeito do álcool, uma por tráfico de droga e outra por condução sem habilitação legal.

Na área do trânsito, os militares detectaram 738 infracções, das quais 284 por excesso de velocidade, 70 por condução com Taxa de Álcool no Sangue superior ao permitido por lei e 29 por falta de inspecção periódica obrigatória do veículo.

Foram ainda registados 62 acidentes, dos quais resultou um ferido grave e 32 feridos leves.

