Marques Mendes antecipa crescimento do PIB acima dos 1,2% previstos

O Produto Interno Bruto (PIB) terá crescido mais do que os 1,2% previstos, podendo ter atingido 1,3% ou mesmo 1,4%, referiu Luís Marques Mendes este sábado, no comentário semanal na SIC, que foi antecipado um dia, porque Marcelo Rebelo de Sousa será entrevistado no Jornal da Noite de domingo.

Referindo-se a dados preliminares que disse conhecer, o comentador avançou que "os resultados do PIB do quarto trimestre são francamente melhores do que se esperava". E o que se esperava, nomeadamente nas previsões do Governo, era um crescimento anual de 1,2%, “mas poderemos ter crescido 1,3 ou eventualmente 1,4%”, referiu.

“Muito importante” foi como Marques Mendes qualificou o défice de 2,3% do PIB anunciado esta semana por António Costa, no Parlamento: “Há um ano ninguém acreditava que fosse possível”. E se ficasse em 2,2%, uma possibilidade admitida pelo primeiro-ministro, então “é um grande resultado”, referiu.

“Menos défice significa menos dívida e menos dívida significa menos impostos”, referiu, considerando esta uma boa notícia para o país. Mas uma boa notícia, apresentada pelo primeiro-ministro da “forma mais amadora possível”, considerou o comentador, referindo-se ao facto de ter sido dada no âmbito do debate quinzenal dominado pela polémica da descida da Taxa Social Única.

