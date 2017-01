Ilda Figueiredo contra saída dos portuenses das zonas históricas

A luta contra a massificação do turismo e a saída de pessoas de zonas características da cidade são as prioridades destacadas pela candidata comunista à Câmara do Porto, Ilda Figueiredo.

Questionada pela agência Lusa sobre quais as linhas de orientação para a sua candidatura à Câmara do Porto, Ilda Figueiredo destacou a "reabilitação da cidade" sem a saída das pessoas das zonas características do Porto e a cultura.

À margem do protesto que o PCP/Porto realizou neste domingo à frente do Museu Soares dos Reis, para a aplicação efectiva da lei que prevê a gratuitidade das visitas aos museus aos domingos e feriados de manhã, Ilda Figueiredo confirmou que era candidata à Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas e que o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal do Porto era Rui Sá.

O anúncio oficial é no próximo dia 3 de Fevereiro, com a participação também do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e do cabeça-de-lista à Assembleia Municipal do Porto, Rui Sá. A massificação do turismo e a saída de pessoas de zonas características da cidade é uma "preocupação" assumida, e destacada, hoje pela candidata comunista à Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas.

Ilda Figueiredo afirmou que apesar de ter apoiado, enquanto vereadora do Porto, a candidatura daquela cidade a Património Mundial da Unesco, não quer que essa distinção sirva para "deslocar as pessoas da zona histórica da cidade para outros lados". "A riqueza do Porto está em especial nas pessoas. Nas pessoas que ao longo dos séculos construíram esta cidade e cujo património material e imaterial tem de ser defendido e isso passa por elas se manterem lá, nos sítios", defendeu. Para Ilda Figueiredo, a "reabilitação da cidade tem de ser feita com as pessoas e para as pessoas".

A antiga vereadora nas câmaras do Porto, de V.N. de Gaia e de Viana do Castelo, defende também a necessidade de "garantir o preceito constitucional de que todos têm direito a ter acesso à cultura". "Uma cultura para todos e sem confusão entre cultura e entretenimento, porque os dois lados são importantes, mas muitas vezes confunde-se cultura com entretenimento. Nós queremos as duas coisas", disse.

Ilda Figueiredo, eurodeputada entre 1999 e 2012, defende também que a cultura ajuda a ter uma "sociedade mais inclusiva" não "apenas na área do rendimento, na área da melhoria das condições sociais e económicas, mas também das condições culturais, ambientais".

Economista de formação e com várias candidaturas autárquicas no currículo, Ilda Figueiredo desempenhou já funções como vereadora no Porto e como deputada, tanto na Assembleia da República como no Parlamento Europeu.

Esta é a terceira candidatura anunciada à autarquia portuense, depois de Álvaro Almeida pelo PSD e do independente Rui Moreira, actual presidente do município e que tem o apoio formal do PS e do CDS, que decidiram não apresentar candidato próprio.

