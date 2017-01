Casa Branca fechou a página na Internet em espanhol

A versão em espanhol da página na Internet da Casa Branca foi encerrada com a chegada do novo inquilino, Donald Trump.

PUB

Agora, quando se tenta aceder à página, encontra-se a mensagem “lamentamos, a página que procura já não existe”, mas em inglês.

A versão em espanhol dessa página foi criada pela primeira vez nos meses seguintes à chegada ao poder do agora ex-Presidente Barack Obama, e até alguns dias antes da tomada de posse de Trump tinha um blogue dedicado a temas de interesse da comunidade hispânica.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também a versão em espanhol da conta da Casa Branca no Twitter está “paralisada”, não contando com nenhuma nova mensagem desde 13 de Janeiro. E isto apesar da preferência do novo Presidente por esta rede social, onde, além da conta pessoal, tem agora também a conta oficial como Presidente.

Outro sinal da pouca importância dada por Donald Trump à comunidade hispânica é o facto de não ter convidado nenhum hispânico para o seu gabinete, uma situação que não acontecia há quase 30 anos, segundo o El País.

O jornal espanhol recorda que, durante a campanha presidencial, Trump não só deixou claro que a comunidade hispânica não era uma prioridade, como diabolizou os emigrantes latino-americanos, usando uma palavra em espanhol, ao referir-se-lhes como bad hombres.

PUB