Ilda Figueiredo entra na corrida para o Porto

É um regresso ao Porto. Ilda Figueiredo é a escolha dos comunistas para a segunda maior câmara do país. A notícia foi confirmada por um membro do comité central ao Jornal de Notícias.

A candidata do PCP é assim o terceiro nome a conhecer-se para a disputa no Porto nas eleições autárquicas deste ano. Além de Ilda Figueiredo, será candidato o presidente da Câmara, Rui Moreira, como independente mas com o apoio do PS, e Álvaro Almeida, a escolha dos sociais-democratas. Álvaro Almeida é o nome mais desconhecido na disputa, é professor e ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde.

Já Ilda Figueiredo dispensa apresentações para os portuenses. A comunista já foi vereadora na Câmara da Invicta com pelouros atribuídos e foi eurodeputada até às últimas eleições europeias. A comunista foi ainda candidata em Viana do Castelo.

