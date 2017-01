Sergio Ramos apontou ao Real o caminho da vitória

O Real Madrid garantiu neste sábado que, aconteça o que acontecer na 19.ª jornada, vai continuar a liderar de forma isolada a Liga espanhola. E bem pode agradecê-lo a Sergio Ramos, o central goleador que marcou em duplicado no triunfo sofrido sobre o Málaga (2-1).

Foi aos 35' e aos 43'. Primeiro num cabeceamento exemplar no seguimento de um canto, depois num desvio de pé direito na pequena área, após um livre. Sergio Ramos colocou os "merengues" na frente e numa posição confortável para encararem a segunda parte, mas a verdade é que não foi suficiente para um encontro convincente.

Juanpi, aos 63', conseguiu reduzir para o Málaga e inquietar as hostes madridistas, num encontro que acabou muito repartido (o ascendente dos anfitriões na posse de bola, nos remates e nos cantos foi marginal) mas que serviu para manter o Real no topo da tabela (e com menos um jogo que os rivais).

Resultados (19.ª jornada)

Las Palmas 1-1 Deportivo Corunha

Espanyol 3-1 Granada

Real Madrid 2-1 Málaga

Alavés-Leganés

Villarreal-Valência

Domingo

11:00 Osasuna-Sevilha

15:15 Athletic Bilbau-Atlético Madrid

17:30 Real Betis-Sporting Gijón

17:30 Real Sociedad-Celta Vigo

19:45 Eibar-Barcelona



