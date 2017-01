Recorde de Rooney impede derrota do United no tempo extra

Os adeptos do Stoke City já se preparavam para fazer a festa quando Wayne Rooney resolveu ser o desmancha-prazeres da tarde, no Estádio Bet365. O internacional inglês bateu um livre de forma exemplar, aos 90+4', e anulou a vantagem que os anfitriões tinham conseguido ainda na primeira parte. O primeiro golo, esse, não foi de Peter Crouch.

Neste encontro da 22.ª jornada da Premier League havia a expectativa de saber se o Stoke confirmava a apetência para ganhar em casa e se Peter Crouch entrava na galeria dos jogadores com mais de 100 golos na prova. Nenhum dos cenários se comprovou, ainda que o primeiro tenha estado muito mais perto de se concretizar do que o segundo.

É verdade que Crouch praticamente não tocou na bola dentro da área do United, uma equipa quase sempre fiável no momento da organização defensiva, mas o Stoke City chegou ao golo com alguma felicidade, aos 19'. Pieters subiu pelo corredor esquerdo, cruzou para a área e contou com o desvio de Mata para a baliza de De Gea.

O médio ofensivo espanhol haveria de estar novamente num lance de golo a meio da primeira parte, mas não conseguiu emendar à boca a baliza, depois de uma assistência primorosa de Ibrahimovic.

O Manchester mandava no jogo, com Paul Pogba a servir de dínamo, mas raramente conseguiu romper a organização defensiva do Stoke, uma equipa sempre muito solidária. E, apesar de várias tentativas, precisaria de um trunfo vindo do banco para evitar o quarto desaire no campeonato.

Wayne Rooney, o segundo melhor marcador de sempre na Liga inglesa, só atrás de Alan Shearer, tornar-se-ia no melhor marcador de sempre do Manchester United graças a um pontapé brilhante num livre directo. Foi o 250.º golo do avançado pelo clube e o 195.º só no campeonato. E foi determinante para garantir o oitavo empate da época aos "red devils", a equipa que mais vezes dividiu pontos na Premier League 2016-17.

Resultados (22.ª jornada)

Liverpool 2-3 Swansea City

AFC Bournemouth 2-2 Watford

Crystal Palace 0-1 Everton

Middlesbrough 1-3 West Ham United

Stoke City 1-1 Manchester United

West Bromwich Albion 2-0 Sunderland

Manchester City-Tottenham Hotspur (17h30)

Southampton-Leicester City domingo, 12h

Arsenal-Burnley domingo,14h15

Chelsea-Hull City domingo,16h30

