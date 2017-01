Peter Crouch, um “robot” programado para entrar no clube dos cem

Faltam precisamente nove dias para o 36.º aniversário de Peter Crouch, mas não é nessa contagem decrescente que o longilíneo avançado e os adeptos do Stoke City têm depositadas as atenções. Esta tarde, no Estádio Britannia, um dos mais improváveis goleadores da história do futebol inglês poderá atingir a marca redonda dos 100 golos na Premier League, quando os “potters” receberem o Manchester United, na 22.ª jornada. Se conseguir lá chegar, torna-se o 26.º membro de pleno direito de um restrito “clube” de jogadores a ostentarem a proeza no currículo.

PUB

Peter James Crouch é a prova viva de que as aparências iludem. É um raio de esperança para quem tende a desacreditar quando todas as portas parecem fechar-se. Dispensado pelo Tottenham aos 20 anos, sem ter feito qualquer jogo, seguiu para o Queens Park Rangers e para o segundo escalão do futebol inglês, com incerteza q.b. na bagagem e o estatuto de quinta escolha para o ataque no plantel. Mas o acaso presenteou-o com uma oportunidade: “Acontece que os outros quatro avançados se lesionaram e eu fui lançado às feras. Acabei por ganhar o prémio de jogador do ano, marquei 25 golos e foi essa a estrada que comecei a percorrer”, contou numa entrevista à BBC, em 2015.

De então até hoje, o sorridente ponta-de-lança, que dividiu a infância entre Singapura e o Norte de Londres, não parou de marcar. Começou a construir o seu pecúlio no principal escalão no Aston Villa, num encontro frente ao Newcastle, em 2001-02, e continuou a fazer golos com as camisolas do Southampton (2004-05), do Liverpool (2005-08), do Portsmouth (2008-09), do Tottenham (2009-11) e, desde 2011, do Stoke City. Uma trajectória com altos e baixos, que recentemente sofreu nova inversão.

PUB

Na temporada passada, Crouch foi muito pouco utilizado na Premier League e, numa equipa que conta com nomes como Wilfried Bony, Bojan Krkic ou Jonathan Walters no ataque, temeu-se que este ano a sua caminhada estivesse a chegar ao fim. Mas o treinador, Mark Hughes, tem mantido a confiança nas suas capacidades e o ex-internacional inglês (22 golos em 42 jogos pela selecção) respondeu com três golos nos três últimos jogos (Chelsea, Watford e Sunderland, “vítima” do 99.º).

“Eu entro em campo e disputo o encontro de coração inteiro. Dou tudo o que tenho a cada jogo. Conheço as minhas forças e fraquezas e jogo de acordo com elas”, explica Crouch, que cumprirá frente ao Manchester United o 418.º na Premier League. Ele, que para além do killer instinct que revela, leva mais de 50 assistências para golo e gerou mais de 50,3 milhões de euros em transferências ao longo da carreira.

Nada mau para quem foi, tantas vezes, acusado de ser descoordenado e desengonçado — alguns colegas de balneário chegavam a brincar com ele usando a alcunha “Cabide” —, fruto dos 2,01m de estatura que fazem de “Crouchy”, como é carinhosamente tratado pelos fãs do Stoke City, um dos mais temíveis avançados no jogo aéreo.

Ele, que gosta de responder às solicitações dos adeptos, nos últimos dias tem ouvido com insistência um pedido particular: se marcar esta tarde o seu 100.º golo, tem de retomar a célebre “dança do robot”. Um ritual de movimentos mecânicos que utilizou durante algum tempo para comemorar as façanhas em campo: “Acho que as pessoas gostaram da dança porque não sou muito bom a fazê-la”, ri-se. É compreensível. A especialidade de Crouch são os golos.

Jogadores com 100 ou mais golos na Premier League

1. Alan Shearer (Inglaterra): 260

Fez grande parte da carreira no Newcastle, mas na época 1995-96, ainda com a camisola do Blackburn, tornou-se no primeiro jogador a marcar 100 golos na Premier League. Conseguiu-o em apenas 124 jogos e ninguém superou este registo.

Foto

2. Wayne Rooney (Inglaterra): 194

Dos cinco jogadores com mais golos marcados na Premier League, Wayne Rooney é o único que ainda se mantém em actividade. Nas últimas épocas tem recuado no terreno no Manchester United e esta temporada apenas marcou um golo no campeonato.

Foto

3. Andy Cole (Inglaterra): 187

Jogou em oito clubes na Premier League, mas foi no Manchester United, com 185 jogos, onde mais brilhou e atingiu a marca dos 100 golos. No total da carreira, fez 187 no campeonato inglês e apenas um foi marcado na transformação de uma grande penalidade.

Foto

4. Frank Lampard (Inglaterra): 177

Em território dominado por avançados, Frank Lampard destaca-se por ser o único médio entre os 15 melhores marcadores de sempre na Premier League. Dos 177 golos que marcou, 147 foram com a camisola do Chelsea, clube que representou durante 13 anos.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

5. Thierry Henry (França): 175

Nos dez melhores marcadores de sempre da Premier League, Thierry Henry é o único que não é inglês e que apenas representou um clube na principal Liga inglesa: Arsenal. Com a camisola dos “gunners”, o avançado francês fez 254 jogos e marcou 175 golos.

Foto

6. Robbie Fowler (Inglaterra): 163

7. Jermain Defoe (Inglaterra): 155

8. Michael Owen (Inglaterra): 150

9. Les Ferdinand (Inglaterra): 149

10. Teddy Sheringham (Inglaterra): 146

11. Robin Van Persie (Holanda): 144

12. Jimmy Hasselbaink (Holanda): 127

13. Robbie Keane (Rep. Irlanda): 126

14. Nicolas Anelka (França): 125

15. Dwight Yorke (Trindade e Tobago): 123

16. Steven Gerrard (Inglaterra): 120

17. Ian Wright (Inglaterra): 113

18. Sergio Aguero (Argentina): 113

19. Dion Dublin (Inglaterra): 111

20. Emile Heskey (Inglaterra): 110

21. Ryan Giggs (País de Gales): 109

22. Paul Scholes (Inglaterra): 107

23. Darren Bent (Inglaterra): 106

24. Didier Drogba (Costa do Marfim): 104

25. Matt Le Tissier (Inglaterra): 100

PUB