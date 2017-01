Greve dos trabalhadores da saúde com adesão de 100% em vários hospitais

A greve dos trabalhadores da saúde está a ter uma adesão de 100% em vários hospitais do país, estando a ser cumpridos os serviços mínimos, disse o sindicalista Luís Pesca da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, nesta sexta-feira, à Lusa.

Os trabalhadores da saúde estão a cumprir uma greve a nível nacional para reivindicar a admissão de novos profissionais, exigir a criação de carreiras e a aplicação das 35 horas semanais a todos os funcionários do sector.

"A greve está a ter uma adesão de 100% em vários hospitais do país. Contudo, estamos a perspectivar que no final da greve e a nível nacional e global uma adesão de 80 a 90%", adiantou Luís Pesca. De acordo com o dirigente, em alguns centros hospitalares a greve está "a surpreender pelos elevados níveis de adesão".

"Estou no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e posso dizer que os serviços estão caóticos. Estão apenas a ser cumpridos os serviços mínimos. Temos um nível de adesão muito elevado, tal como no turno da noite", disse, cerca das 10h.

Luís Pesca revelou que os dados recolhidos até às 9h30 apontam para uma adesão à greve de 85% no Hospital do Barreiro, 95% no Litoral Alentejano, 50% em Évora, 78% na Covilhã, 50% em Faro, 80% em Portimão e 100% em Lagos. "São níveis bastante elevados de adesão. Nos restantes centros hospitalares do norte e do centro os números são os mesmos dos registados no turno da noite", sublinhou.

Segundo o dirigente, estes dados "mostram que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, não está a jogar nesta equipa". "Está a jogar sozinho...) Os trabalhadores estão com os utentes, por isso é que estão a prestar serviços mínimos. Estão nesta luta em defesa do Serviço Nacional de Saúde, coisa que parece que este ministro e principalmente o governo do PS, que já teve como meta a defesa das funções sociais, que neste momento prepara-se para desmantelar o SNS privilegiando as relações com o privado e grandes grupos financeiros destruindo aquilo que é um bem para os portugueses que é o acesso à saúde", concluiu.

No turno da noite, a greve dos trabalhadores da saúde registou uma adesão de 100% em vários hospitais do Norte, Centro e Lisboa.

Convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a paralisação pretende ainda reclamar que terminem os cortes nos pagamentos das horas de qualidade e do trabalho suplementar.

A criação da carreira de técnico auxiliar de saúde é um dos motivos centrais da greve, que pretende ainda a revisão e valorização das carreiras de técnicos de diagnóstico e terapêutica e a garantia de que a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar tem de imediato a respectiva revalorização salarial.

É ainda reivindicado o pagamento do abono para falhas e a aplicação do vínculo público de nomeação a todos os trabalhadores do SNS.

Sobre a exigência da admissão de mais trabalhadores, a Federação estima que estejam em falta no SNS cerca de seis mil funcionários auxiliares e administrativos.

O pré-aviso de greve abrange todos os trabalhadores de saúde, mas é uma greve destinada aos trabalhadores da saúde que não sejam médicos ou enfermeiros, apesar de estes profissionais poderem aderir caso o entendam.

