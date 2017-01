Incêndio em lar de idosos em Montemor-o-Novo, sem provocar danos pessoais

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira, num lar de idosos, situado perto de Lavre, no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, sem provocar danos pessoais, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Évora indicou à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado às 8h03, terá tido origem numa chaminé que ardeu, tendo as chamas se propagado à estrutura do telhado do edifício.

A mesma fonte adiantou que não se registaram danos pessoais, referindo que os idosos foram deslocados para uma zona do lar mais afastada da origem do incêndio por causa do fumo. O fogo destruiu uma parte da cobertura, acrescentou a fonte.

Participaram nas operações de socorro os bombeiros de Montemor-o-Novo e GNR, num total de 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.

