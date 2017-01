Gozar com a estética Trump não é solução

A estrutura capilar, de forma geométrica instável, amparada por laca, as gravatas coloridas, os ombros exageradamente largos dos casacos, como se tivessem sido comprados ao engano quando sabemos que custaram um dinheirão, fazem parte do seu estilo. Falamos de Donald Trump, claro. A partir desta sexta-feira, o novo presidente dos Estados Unidos da América.

PUB

Para muitos ele é a prova de que o dinheiro não compra bom gosto. É uma catástrofe estética. Mas também existe quem considere que a forma como gere as críticas à roupa, à postura ou ao comportamento revela uma forma autêntica de estar. No último fim-de-semana, Christopher Caldwell, no Financial Times, interrogava-se sobre qual seria o impacto dos seus gostos e que consequências culturais poderiam advir de ser respeitado, não apenas porque é rico, mas porque é rico e parece fazer o que lhe dá na real gana.

Os novos presidentes americanos têm impacto na forma como a América se olha a si própria e se projecta no mundo. Obama era elegante, refinado e tinha universo. Ainda há dias ficámos a saber da importância que os livros tiveram na forma como abordou a Presidência. Com ele o hip-hop e o R&B tornaram-se na maior referência da indústria da música, e Beyoncé e Jay Z a personificação dessa realeza. Toda a gente da música ou do cinema – de Springsteen a De Niro – queria estar à volta dele.

PUB

Trump desperta o oposto. Não é apenas nas ideias políticas que parece ser o inverso de Obama. Na ética também. E na estética. Os criadores de moda não querem associar o seu nome ao dele e a sua equipa não conseguiu encontrar um único músico com visibilidade que quisesse tocar na tomada de posse. Ao seu lado tem apenas Steven Seagal, ou músicos como Ted Nugent e Kid Rock, mais conhecido pelo breve casamento com Pamela Anderson do que pelas qualidades artísticas.

Mas afinal do que gosta Trump? Casinos, apesar dos seus parecerem fora de moda. De hotéis, os seus têm fama de serem bons, apesar da decoração sempre pomposa. De reality shows, que experimentou, e de concursos de misses, dos quais comprou os direitos de transmissão. Do Twitter. De desportos como golfe e futebol americano, sendo adepto dos New York Jets e admirador de Tom Brady, o quarterback casado com a modelo Gisele Bundchen. De bifes e vinhos, de preferência sem exercício físico depois. Do mundo extravagante de celebridades como as Kardashians e Kanye West. E de Nova Iorque, pelo menos construiu uma torre no coração de Manatthan e vive no topo.

Mas Nova Iorque não lhe retribui. Para a Manatthan ou a Brooklyn mais polida, como para outras cidades mais cosmopolitas americanas ou europeias, ele constitui um embaraço. E no entanto é como se aquilo que uma fatia considerável do mundo considera ser o seu mau gosto fosse libertador para uma outra fatia desse mesmo mundo. Para ele não parecem existir prazeres com sentimento de culpa. Enquanto esteve confinado aos negócios ou aos programas de TV existia muita gente que até lhe achava graça, enquanto outros se riam dele. Agora temem-no.

É como se as suas acções e palavras apelassem aos instintos mais básicos ou aos ressentimentos até aí controlados pelos códigos de decência de parte da população. Não é líquido que os seus apoiantes se revejam nos insultos raciais e sexuais que expressa, embora talvez se possa dizer que a classe média trabalhadora mais fragilizada, sentindo-se fora da lógica sistémica, sem perspectivas de futuro, se sentiu esquecida pelos que se congregam facilmente à volta das lutas motivadas por género, cor ou origem, mas que parecem ter mais dificuldades em integrar a nova luta de classes entre as suas preocupações.

São esses que se satisfazem quando Trump desafia elites políticas ou culturais e profere insultos raciais ou sexuais. Não necessariamente por identificação, mas porque se sentem fora de uma lógica discursiva binária, por mais justa que possa ser.

Na semana passada Meryl Streep, falando para a elite de Hollywood nos Globos de Ouro, teceu-lhe críticas veladas, num discurso brilhante que se tornou viral. O problema é que falou para os convertidos. É preciso não esquecer que ele capitalizou com o discurso de que os privilegiados não compreendiam as dificuldades vividas pelo cidadão comum e quem se revê na sua narrativa naturalmente olha para Hollywood com desconfiança. É fácil criticá-lo. Mas é difícil perceber os efeitos desse gesto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gostar ou não daquilo que ele pode representar é uma forma de dizermos que pertencemos a um lado da barricada e não queremos pertencer a outra, o que é legítimo. O problema é que atacá-lo nos seus gostos, acaba por ser vivido também como afronta por quem se espelha nele. Podemos não nos reconhecer na forma como se encena, mas não se perde nada em ouvir quem se revê nessa encenação e perceber porque é que isso acontece. A interpretação da vida social já não é realizada apenas por uma elite para uma massa de outros. Essa relação hierárquica desvaneceu-se. Trump percebeu-o bem.

Aos olhos de muitos personifica aquilo com que preferiam não ter de lidar. É aquilo que em parte passamos o tempo a renegar, mas que muitos de nós acabam por ser. A realidade que Trump toca existe e tem o direito de existir. Como aqueles que não se identificam com ela têm o direito de a criticar, desejando transformá-la. Mas para isso acontecer terão de se relacionar com esse universo que agora Trump delega à América e ao mundo.

Trump é uma ameaça. Ninguém precisa de se projectar mais pela estética do que um populista, porque as ideias não existem. Mas é preciso não esquecer os que olham para ele com admiração. São esses que têm de ser compreendidos, integrados e não gozados. Foram eles que puseram Trump na Casa Branca. E são eles que o podem tirar de lá.

PUB