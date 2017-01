Filho e irmão do Presidente do Guatemala detidos por suspeitas de corrupção

O filho e o irmão do Presidente do Guatemala, Jimmy Morales, foram detidos por suspeita de corrupção. Morales chegou à liderança do país em 2015 com 68,5% dos votos, conquistados com a promessa de “limpar” os corruptos do país, depois de um escândalo que determinou o julgamento e o derrube do seu antecessor, o general Otto Pérez Molina.

PUB

Conselheiro próximo do Presidente, Samuel "Sammy" Morales, irmão de Jimmy Morales, e o filho José Manuel Morales Marroquín estão alegadamente ligados a um esquema de corrupção, escreve a Reuters.

Em Setembro, um juiz decretou que "Sammy" e José Manuel ficariam impedidos de se ausentarem do país. A investigação assenta em pagamentos suspeitos à mãe da namorada do filho do Presidente (à data).

PUB

A procuradora-geral Thelma Aldana informou que o irmão do Presidente foi detido na quarta-feira e que o filho se entregou às autoridades. Os dois suspeitos aguardam julgamento. "Sammy" Morales foi ainda investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, mas a acusação foi retirada.

Outros oito suspeitos foram também detidos, incluindo alguns funcionários do Governo.

A procuradora-geral adiantou que nenhuma conclusão aponta, até agora, que os familiares de Morales tenham obtido lucro através do esquema, mas concederam “favores ilícitos”. Aldana sublinhou que o Presidente da Guatemala “não interferiu uma única vez” nas investigações ao filho e irmão, que regressou dos EUA, onde se encontra a estudar, para responder às perguntas das autoridades.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Apoio a minha família a 100%. O meu respeito pela lei, como cidadão e enquanto Presidente é também 100%, como sempre foi”, sublinhou Jimmy Morales.

A suspeita de corrupção começou quando a mãe da antiga namorada de José Manuel Morales Marroquín ofereceu cestas de Natal a membros do Registo Geral da Propriedade (RGP), o que levantou suspeitas e iniciou as investigações. A mulher, cujo nome não é citado, enviou aos serviços uma conta no valor de 11,2 mil euros em nome de um restaurante local, Fulanos y Menganos, para pagar 564 pequenos-almoços, que nunca foram entregues, detalha o New York Times. O jornal sublinha ainda que este foi o mesmo restaurante utilizado em vários momentos da campanha de Jimmy Morales para a Presidência.

"Sammy" Morales afirmou que se tratou de “um favor” ao seu sobrinho, José Manuel Morales Marroquín, mas nega a existência de uma fraude.

PUB