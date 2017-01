Real Madrid perde em casa na Taça do Rei

O Celta de Vigo colocou-se nesta quarta-feira em vantagem nos quartos-de-final da Taça do Rei de Espanha em futebol, ao vencer em casa do Real Madrid, por 2-1, num encontro em que soube aproveitar os erros dos "merengues".

Depois de ter estado 40 jogos oficiais sem perder, o Real Madrid somou a segunda derrota consecutiva, poucos dias após ter sido derrotado no terreno do Sevilha, por 2-1, voltando a ser derrotado em casa 23 encontros depois – não perdia desde 27 de Fevereiro de 2016, quando cedeu perante o Atlético de Madrid.

O Celta de Vigo colocou-se em vantagem aos 64 minutos, por Iago Aspas, que aproveitou um mau corte de Marcelo para bater Kiko Casilla.

Contudo, cinco minutos depois, o lateral brasileiro redimiu-se com um remate de primeira, que sofreu um ligeiro desvio num defesa, dando o empate ao Real Madrid, que teve Cristiano Ronaldo no "onze".

Aos 70 minutos, Lucas Vázquez perdeu uma bola a meio-campo, um erro aproveitado por Iago Aspas para lançar Jonny para o golo do triunfo do Celta de Vigo, que recebe na próxima quarta-feira o Real Madrid.

No outro encontro do dia, o Alavés, da Liga espanhola, foi vencer a casa do "secundário" Alcórcon, treinado por Júlio Velázquez, ex-Belenenses, e que teve o português Nelson no "onze".

Contudo, os dois golos do triunfo do conjunto primodivisionário surgiram nos instantes finais, ambos apontados por Ibai, aos 90 e 90+4 minutos.

