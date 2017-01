Ex-directora do São José é a nova directora do Centro Hospitalar Psiquiátrico

A antiga directora do Centro Hospitalar de Lisboa de Central, Teresa Sustelo, irá assumir a direcção do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. A decisão foi comunicada esta quarta-feira através de um despacho publicado em Diário da República, assinado a 6 de Janeiro. Teresa Sustelo substituirá a equipa de Isabel Paixão, que terminou o mandato a 31 de Dezembro.

PUB

A nova administração deverá cumprir três anos de mandato. Com Teresa Sustelo são também nomeadas Teresa Mota, que assume o cargo de directora clínica e Maria dos Santos Silva, para vogal executiva. Eduardo Catarino assume a função de enfermeiro-director.

Recorde-se que a antiga administradora tinha abandonado a direcção do Centro Hospitalar de Lisboa de Central após a morte de um doente de 29 anos no Hospital de São José, em Dezembro de 2015, que ficou a aguardar tratamento, ao longo de um fim-de-semana, por falta de uma equipa médica especializada. A sua demissão integrou uma demissão em bloco do presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Cunha Ribeiro, e Carlos Martins, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte.

PUB

David Duarte deu entrada no Hospital São José com um aneurisma, mas não existia uma equipa cirúrgica de neurorradiologia de intervenção durante o fim-de-semana. Cerca de um ano depois, a Ordem dos Médicos acabou por concluir que não houve responsabilidade médica, apesar de reconhecer que a situação das escalas poderia ter sido resolvida uma vez que a falha já estava identificada.

PUB