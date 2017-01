Número de vítimas de escândalo sexual no Reino Unido sobe para 526 menores

A polícia britânica identificou 184 potenciais suspeitos e 526 vítimas num processo de abuso sexual em clubes de futebol na década de 1970. Os números foram revelados esta quarta-feira pelas autoridades britânicas e acrescentam a informação de que outras modalidades foram também implicadas no escândalo de abuso sexual.

Os trabalhos de investigação um pouco por todo o Reino Unido começaram depois de o antigo jogador Andy Woodward ter revelado em Novembro ter sido vítima de abuso sexual por parte de um treinador num dos escalões mais jovens do futebol inglês. Depois do testemunho de Woodward, as denúncias às autoridades sucederam-se.

As vítimas dizem que a escala dos escândalos deverá ser maior do que a que envolveu a estrela de televisão Jimmy Savile da BBC que, durante mais de 60 anos e até à data da sua morte, em 2011, abusou de centenas de jovens.

Até agora, cerca de 1016 denúncias de abusos foram direccionadas para especialistas de uma instituição de protecção de menores e às autoridades. O número de alegadas vítimas é, agora, de 526, quando no mês passado tinham sido recolhidos 350 testemunhos e uma lista de 126 suspeitos.

A Comissão Nacional de Chefes da Polícia do Reino Unido disse que 248 clubes, das equipas da Primeira Liga até aos clubes amadores, sentiram o impacto do escândalo, mas nem todos estão sob investigação.

As autoridades acrescentam ainda que 22 das denúncias não estão ligadas ao futebol, mas envolvem outras modalidades. Entre elas estão o rugby, ginástica, artes marciais, ténis, luta livre, golfe, vela, atletismo, críquete e natação.

“Alegações de abusos sexuais de menores que não aconteceram recentemente são complexas e implicam frequentemente qualificações e conhecimento específico de especialistas, o que implica tempo para que haja progresso na investigação”, explicou Constable Simon Bailey, um dos agentes que lidera a investigação.

“No entanto, as alegações e informações recebidas pelas autoridades ao longo país estão a ser respondidas”, acrescentou. No ultimo mês, a Primeira Liga considerou que o Chelsea não tinha quebrado nenhuma regra por não ter relatado os alegados abusos sexuais feitos pelo antigo jogador Gary Johnson em 2014. Johnson, de 57 anos, recebeu 50 mil libras do clube em 2015.

