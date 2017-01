Manchester United contrata especialista antiterrorismo

O clube inglês Manchester United, cuja equipa de futebol é uma das principais concorrentes ao título inglês, contratou um especiialista antiterrorismo, o primeiro caso do género no futebol inglês, diz a agência Reuters.

Segundo o jornal Manchester Evening News, os responsáveis do clube recrutaram um ex-membro da polícia metropolitana para trabalhar a tempo inteiro no United, como manager antiterrorista. E já está com a equipa de segurança dos "red devils". O nome do escolhido não foi, porém, revelado até agora.

Esta contratação - pouco habitual em clubes de futebol - acontece numa altura em que há preocupações acrescidas em diversas partes do mundo devido a ataques terroristas, mas também após falhas de segurança no próprio clube. Em Maio de 2016, duas bancadas do estádio Old Trafford, em Manchester, foram evacuadas por precaução antes de um encontro contra o Bournemouth, depois de ter sido encontrada uma embalagem suspeita numa casa de banho. O jogo acabou por não se realizar e todo o estádio foi evacuado, mas a embalagem suspeita acabou por se revelar inofensiva.

Já em Novembro, dois adeptos conseguiram esconder-se numa outra casa de banho e pernoitar no recinto, na esperança de poderem assistir ao confronto do United com o rival londrino Arsenal, num jogo da Liga inglesa.

