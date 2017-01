Falta de preparação dita despedida de Kyrgios

Dois anos depois de ter obtido uma das muitas, na altura, auspiciosas vitórias em torneios do Grand Slam, Nick Kyrgios ainda não conseguiu confirmar o seu potencial no Open da Austrália. Na noite de quarta-feira, Andreas Seppi vingou a tal derrota, impondo-se igualmente em cinco sets, após salvar um match-point, para grande frustração dos adeptos australianos.

Em 2015, Seppi tinha vindo de eliminar Roger Federer na terceira ronda, mas o australiano de 19 anos e 53.º no ranking da altura, foi mais forte para ganhar o último parcial, por 8-6. Desta vez, Kyrgios, actual 13.º mundial, não conseguiu ganhar o ponto decisivo, a 8-7, e acabou por ceder ao fim de três horas: 1-6, 6-7 (1/7), 6-4, 6-2 e 10-8. “Estava com dois sets de desvantagem e pensei: ‘na última vez tinha dois sets de vantagem, vamos então tentar fazer a mesma coisa a ele’”, revelou o italiano de 32 anos e actual 89.º no ranking.

Na Hisense Arena – o court preferido de Kyrgios - ambos assinaram mais de 50 winners cada um, mas foram os 68 erros não forçados de Kyrgios – quase o dobro dos 36 do adversário – que acabaram por fazer a diferença. “Só perdi três sets. Estou desapontado, mas estou bem, o mundo continua a girar; só perdi um encontro. Não tive a melhor preparação, o meu corpo não está na melhor forma. Vivendo e aprendendo”, admitiu Kyrgios, cuja lesão no joelho o impediu de competir mas nas semanas anteriores.

Eliminado foi também Marin Cilic (7.º), pelo britânico Dan Evans (51.º). 3-6, 7-5, 6-3 e 6-3. Em contraste, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Tomas Berdych e Roger Federer venceram em três sets. Precisamente 17 anos depois da sua estreia no Open da Austrália, Federer, detentor de 17 títulos do Grand Slam e actual 17.º no ranking, venceu o norte-americano de 20 anos, Noah Rubin (200.º), por 7-5, 6-3 e 7-6 (7/3), para marcar lugar na terceira eliminatória onde vai encontrar Berdych (10.º).

Entretanto, João Sousa despediu-se do Open da Austrália, após ser eliminado em pares, ao lado do argentino Guillermo Duran, com quem perdeu frente ao neozelandês Marcus Daniell e o brasileiro Marcelo Demoliner, por 7-6 (7/2), 6-4.

No torneio feminino, a número um, Angelique Kerber, cedeu um set à também alemã Carina Whitthoeft (89.ª), antes de vencer por 6-2, 6-7 (3/7) e 6-2. Garbiñe Muguruza, Svetlana Kuznetsova e Elina Svitolina ganharam em dois sets.

