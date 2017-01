GNR reforça apoio a idosos devido ao frio

A GNR indicou esta terça-feira que reforçou o apoio aos mais de 50 mil idosos que vivem sozinhos e isolados em todo o país devido ao frio, realizando acções de vigilância e patrulhamento junto das suas residências. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que as acções de vigilância têm como objectivo "aconselhar e sensibilizar" a população idosa para as baixas temperaturas previstas para os próximos dias, principalmente nas regiões do centro e norte do país.

Segundo a corporação, os cerca de 400 militares que diariamente apoiam esta população idosa vão direccionar o patrulhamento para as suas residências e transmitir alguns conselhos. A GNR aconselha a evitar dormir ou descansar próximo dos equipamentos de aquecimento, proteger devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio, afastar os aquecedores de móveis e não secar roupa nos aquecedores.

Usar várias camadas de roupa e dar preferência a sopas e a bebidas quentes, evitando bebidas alcoólicas, são outros conselhos da GNR. As temperaturas vão descer entre quatro e nove graus Celsius a partir de quarta-feira em Portugal continental, devido a uma massa de ar fria e seca.

