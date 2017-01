Um comboio desperta a tensão entre o Kosovo e a Sérvia

A palavra “guerra” voltou a ser utilizada ao lado de Sérvia e Kosovo. Para já, trata-se de uma guerra de palavras e de símbolos, mas o aumento da tensão ameaça romper o frágil equilíbrio que tem mantido os Balcãs em paz nos últimos anos. E tudo por causa de um comboio.

No sábado, um comboio saiu de Belgrado com destino a Mitrovica, a principal cidade na região Norte do Kosovo, onde a maioria da população é sérvia. Por fora, nas carruagens podia ler-se a frase “Kosovo é Sérvia” em línguas diferentes e o interior estava decorado com imagens de ícones ortodoxos que se encontram em mosteiros no Kosovo – uma prova da partilha de uma herança cultural entre as duas nações.

As autoridades sérvias dizem que travaram a entrada do comboio em território kosovar para impedir potenciais retaliações contra a população de Mitrovica. Mas o Presidente sérvio, Tomislav Nikolic, não deixou de fazer um aviso perturbador: “Não queremos guerra, mas se for necessário proteger sérvios de serem mortos, iremos enviar um exército para o Kosovo.”

O Governo de Pristina encarou a iniciativa como uma provocação, destinada a exaltar o sentimento nacionalista da população de cerca de 50 mil sérvios do Norte do Kosovo, que sempre foram contra a declaração de independência. “A intenção da Sérvia é usar este comboio, que foi doado pela Rússia, primeiro para separar a parte norte do Kosovo e depois anexá-la à Sérvia. É o modelo da Crimeia”, disse à Reuters o Presidente kosovar, Hashim Thaçi, referindo-se ao processo através do qual a Rússia anexou a península da Crimeia, em Março de 2014, após uma ocupação militar realizada com o pretexto de proteger a população russa daquele território ucraniano.

O Kosovo declarou independência em 2008, na sequência da intervenção militar da NATO em 1999 para travar a ofensiva de Belgrado, cujo Exército tinha sido responsável pela morte de 10 mil albaneses étnicos. A Sérvia tem sempre recusado reconhecer a independência do seu antigo território, contando com o apoio da Rússia para impedir a entrada do Kosovo nas Nações Unidas. As relações entre os dois países degradaram-se depois da detenção do ex-primeiro-ministro kosovar, Ramush Haradinaj, no início do ano, em França, procurado pela Sérvia por suspeitas de abusos durante a guerra. O Tribunal de Haia declarou o antigo guerrilheiro inocente por duas vezes, mas Belgrado continua a pedir a sua extradição.

