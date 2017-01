Férias de Trudeau na ilha privada de Aga Khan investigadas pelo comité de ética

O comité de ética do Canadá vai investigar as recentes férias do primeiro-ministro Justin Trudeau na ilha privada de Aga Khan nas Bahamas, noticia a Reuters.

PUB

Numa carta dirigida ao deputado conservador da oposição Blaine Calkins, que, entre outros, apresentou queixas formais, a comissária Mary Dawson explicou que Trudeau pode ter violado o código ético federal do país durante as férias com o filantropo e líder espiritual da comunidade muçulmana Ismaili. Esta é a primeira vez que o comité de ética investiga um chefe do Governo em funções e em causa, explicou Dawson na referida carta, está a estadia na ilha e a utilização do helicóptero privado de Khan para a deslocação.

No helicóptero, que partiu da cidade de Nassau para a ilha privada, estavam também presentes a família de Trudeau, o político liberal Seamus O’Reagan e a presidente do partido Liberal canadiano, Anna Gainey.

PUB

O primeiro-ministro considerou já publicamente Aga Khan como um amigo próximo e de longa data da sua família. No entanto, o gabinete de Trudeau já esclareceu que o governante vai prestar todas as informações necessárias à investigação: “Como o primeiro-ministro já disse na semana passada, estamos felizes por colaborar com a comissária e responder a todas as perguntas que possa ter”.

PUB