Ex-primeiro-ministro francês agredido à estalada

Manuel Valls, ex-primeiro-ministro de França e candidato às primárias que irão eleger o candidato da esquerda para as eleições presidenciais de 2017, foi agredido, nesta terça-feira, por um jovem, durante uma deslocação de campanha na região da Bretanha, no Noroeste do país.

Um vídeo que registou o momento mostra Valls a sair com elementos da sua comitiva do interior da sede autárquica de Lamballe, acompanhado pelo ministro da Defesa, Jean-Yves Le Drian. Valls segue pela rua a cumprimentar cidadãos na rua, até que chega junto do agressor, um jovem que primeiro cumprimenta o ex-primeiro-ministro e, depois, lhe dá uma estalada na cara.

"Aqui é a Bretanha", terá exclamado o agressor, segundo o jornal francês Le Monde. O agressor foi prontamente atirado ao chão e imobilizado no solo por elementos da equipa de segurança de Valls.

O que se passou "foi grave", reagiu Valls, em declarações citadas pelo Le Monde. "Mas não é isso que me interessa hoje. Encontraremos sempre gente que querem travar a democracia", disse o ex-governante, que no domingo vai a votos na primeira volta das primárias da esquerda francesa.

Não é a primeira deslocação atribulada de Valls, desde que deixou o Governo para tentar ser o candidato dos socialistas franceses na corrida à sucessão de François Hollande, que não se recandidata a um segundo mandato presidencial. A 22 Dezembro, Valls foi enfarinhado em Estrasburgo, à entrada para um café, por um jovem que gritou “não esquecemos o 49.3”.

Foi uma referência ao artigo da Constituição que, enquanto primeiro-ministro, Valls usou seis vezes, para fazer passar à força leis no Parlamento, mesmo sem serem discutidas, como o novo Código do Trabalho, que desencadeou um enorme movimento de contestação nas ruas na Primavera passada. Só que, agora que é candidato, Valls promete que acabará com o artigo 49.3 se for eleito Presidente da República.

