As antenas de Santo António, em Lisboa, vão “alimentar” a mercearia social

Com a TDT, as antenas em pente existentes nos telhados por esse país fora já só servem para as aves descansarem. A freguesia de Santo António, em Lisboa, não é excepção e as estruturas existentes “nada favorecem a paisagem” da capital, diz o presidente da junta desta freguesia. É por isso que, já no final do mês de Janeiro, os moradores vão poder entregar as suas antenas para que sejam recicladas. O valor angariado com a venda das “Antenas Solidárias” reverte para a mercearia social da freguesia, Valor Humano.

“As pessoas podem vir entregar à junta ou ligam para que se combine uma hora para irmos recolher o material”, explicou Vasco Morgado. O autarca nota que não só as famílias, mas também as instituições públicas e privadas, podem doar estes equipamentos que já não usam.

Dois funcionários da autarquia estão destacados para recolher as antenas, todas as manhãs, a partir do final de Janeiro. O ferro e o alumínio conseguidos são depois vendidos a empresas de reciclagem especializadas e o valor angariado reverte para o orçamento da mercearia Valor Humano, destinada a moradores com carências económicas.

Para 2017, o orçamento da mercearia é de 15 mil euros. Agora a intenção da autarquia é angariar “novas receitas sem sobrecarregar o erário público”. A Valor Humano auxilia directamente 360 famílias, cerca de 1200 pessoas, estima o executivo. Nos meses de maior procura, de Outubro a Dezembro, saíram desta mercearia social 9560 produtos. “Mesmo nas épocas mais baixas, de Agosto e Setembro, foram dados 3600 bens essenciais”, acrescentou Vasco Morgado.

No final deste mês, vão ser distribuídos flyers com informação sobre a campanha, com a qual a autarquia espera recolher, nos primeiros três a quatro meses, 2 mil antenas.

