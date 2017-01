Britânicos Jamiroquai regressam em Agosto ao festival Sudoeste

A banda britânica Jamiroquai está de regresso a Portugal e ao Sudoeste, em Agosto, na Zambujeira do Mar. O anúncio foi feito esta terça-feira pela Música no Coração, promotora do festival que este ano festeja o 20.º aniversário.

PUB

A actuação dos Jamiroquai no Meo Sudoeste, festival em que se apresentaram já em 2003 e 2010, está marcada para 5 de Agosto.

A banda funk, responsável por temas como Virtual insanity, Cosmic girl e Love foolosophy, edita este ano Automaton.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A edição 2017 do Meo Sudoeste decorre de 1 a 5 de Agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.

Apesar de o cartaz arrancar apenas no dia 1 de Agosto, o campismo estará disponível a partir de 29 de Julho.

Além dos Jamiroquai estão já confirmados os irlandeses Two Door Cinema Club e o norte-americano Mishlawi (dia 3), assim como o holandês Martin Garrix (dia 4).

PUB