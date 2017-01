GNR deteve 129 pessoas no fim-de-semana

A Guarda Nacional Republicana deteve 129 pessoas em flagrante delito no fim-de-semana, das quais 77 por condução sob o efeito do álcool.

PUB

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a GNR fez um balanço da actividade operacional do fim-de-semana, indicando que dos 129 detidos, 77 foram por condução sob o efeito do álcool, 13 por condução sem habilitação legal, oito por tráfico de droga e dois por posse ilegal de arma.

Os militares apreenderam também 802 doses de haxixe, cinco armas brancas, 213 doses de heroína, um veículo, 200 euros e 39,5 toneladas de bivalves.

PUB

Ao nível do trânsito, em dois dias foram detectadas 1.802 infracções, com destaque para 801 excessos de velocidade, 183 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 55 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 103 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 90 por falta de inspecção periódica obrigatória.

PUB