Detido alegado líder de célula de recrutamento do Daesh em Espanha

As autoridades espanholas detiveram um homem marroquino, suspeito de liderar uma célula militar islâmica dedicada ao recrutamento de voluntários para viajar para a Turquia, ao serviço do Daesh. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, cita a agência Reuters.

O homem, que tinha residência em Espanha, foi interceptado no norte da cidade de San Sebastián. Descrito como um membro activo no recrutamento de jovens em risco de exclusão social, estaria a aliciar pessoalmente jovens “facilmente influenciados e emocionalmente instáveis, e tirava partido da sua posição de professor de boxe para conquistar a confiança dos mesmos”, conta o ministro espanhol.

O suspeito recrutaria ainda jovens através da Internet. O processo de recrutamento teria começado em 2010. Os jovens recrutados eram posteriormente enviados para a Turquia, onde eram treinados e recebiam instruções para potenciais ataques na Europa.

Dois outros membros da mesma célula já tinham sido detidos, incluindo o seu antigo colega de quarto, acrescentou o ministro. Os dois membros foram detidos respectivamente em Marrocos e Estrasburgo, França, em Novembro do ano passado.

Desde 2015, data em que o governo espanhol aumentou o alerta de segurança para um nível abaixo do máximo que 181 pessoas com alegadas ligações aos terroristas do Daesh foram detidas.

