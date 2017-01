Detido suspeito do atentado de Ano Novo em Istambul

O homem suspeito de ser o autor do ataque que matou 39 pessoas numa discoteca turca, em Istambul, na noite de Ano Novo, foi apanhado em Esenyurt, de acordo com o jornal Hurriyet e outros meios de comunicação social turcos.

O Daesh tinha reivindicado o ataque, dizendo que se tratava da vingança pelo envolvimento militar turco na Síria.

O principal suspeito do atentado na discoteca Reina é Abdulkadir Masharipov, que conseguiu fugir do local. De acordo com o jornal turco Hurriyet, Masharipov tinha chegado a Istambul a 15 de Dezembro.

Na madrugada do primeiro dia do ano, o atacante chegara ao local de táxi, retirou uma arma da mala do carro e começou a disparar de forma aleatória sobre pessoas que se encontravam na discoteca a festejar a passagem de ano, o que resultou na morte de 39 pessoas e deixou 65 feridas. Entre as vítimas do atentado estavam sobretudo cidadãos turcos mas também israelitas, franceses, tunisinos, belgas, entre outros.

A discoteca alvo do ataque terrorista é um espaço conhecido da vida nocturna de Istambul, frequentada por jovens de classes alta, turistas e celebridades.

